Karabük ve Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi

SAKARYA

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde de Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu'nda 10 öğretmenin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, "Bir öğretmen arkadaşımızın da temaslı çıkmasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak öğrencilerimizin tamamının uzaktan eğitime geçirilmesine karar verildi. Öğretmen arkadaşlarımız da evlerinde karantinaya alındı. Öğrencilerimiz ise devamlı Toplum Sağlık Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." diye konuştu.