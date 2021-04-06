Kimya mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır? Kimya bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Kimya bölümü okuyan öğrenciler kimya, fizik, matematik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya gibi dersleri alarak tam teşekküllü olarak mezun oluyorlar. Ayrıca ekonomi bilimleri, hammaddeler ve kimyasalların dönüşüm işlemleri için gerekli bilgilere sahip olarak mezun oluyorlar. Kimya bölümü mezunu olanlar bu bilgiler ışığında artık iş arama yoluna girerler. Kimya ne mezunları iş yapar? Sorusu bu kısımda önemlidir. Kimya mezunları maaşları ne kadar? İşte tüm detaylar…

KİMYA MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Kimya bölümü mezunlarının iş olanakları günümüzde giderek daralmaktadır. Kimya bölümü okuyan öğrencilerin fazlalığı ve personel alımının buna istinaden azalması iş bulmak isteyenler için zorluk oluşturmaktadır. Kimya okuyan öğrenciler üniversite döneminde ekstra kurslara, stajlara giderek tecrübe kazanabilirler. Bu tecrübeler sayesinde diğer adayların bir adım önünde olabilirler. Sektör açısından çok çeşitli olduğu için adaylar kendilerine belirli bir sektör seçip o alanda uzmanlaşırsa daha başarılı olacaklarına inanıyoruz. Kimya mezunları iş imkânları için araştırma yaparken bu bahsettiğimiz önerileri dikkate alarak arama yaparlarsa daha kısa zamanda iş bulabileceklerdir.

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KİMYA MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI

Gelelim şimdi kimya mezunlarının çalışabilecekleri sektörlere. Kimya mezunları nerede çalışır? Sorusunun yanıtını verelim.

Akademik kariyer

Tıp merkezlerinin tahlil laboratuvarları

Satış "mühendisliği"

Servis "mühendisliği"

Petrokimya

Metal Sanayii

Tekstil Sanayii

Plastik Sanayii

Deri Sanayii

Gıda Analiz Laboratuvarları

Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarları

Çevre Analiz Laboratuvarları

Deterjan ve Sabun Sanayii

Gıda Sanayii

Çimento Sanayii

Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Hastane Laboratuvarları

Kalite Sertifikasyon Eğitim ve Çevre

Danışmanlık Firmaları

İş Güvenliği Uzmanlığı

İlaç Sanayii

Boya Sanayii

Seramik Sanayii

Kozmetik Sanayii

Cam Sanayii

Ambalaj ve Kâğıt Sanayii

Laboratuvar Kimyasalları ve Araç Gereçleri

Biyokimya Laboratuvarları

Ayrıca mezunlar Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon almaları şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde öğretmen olarak iş hayatına başlayabilirler.

KİMYA MEZUNLARI MAAŞLARI

Kimya mezunları ilk iş hayatına başladıklarında genelde asgari ücret ile başlarlar. Eğer tecrübe sahibi değilseniz asgari ücret alma ihtimaliniz yüksektir. Çalıştığınız sektör ve iş yeri durumuna göre bu ücret tutarı değişebilmektedir. Ayrıca yaşadığınız ilinde önemi vardır. İş yerinde tecrübe ve deneyim kazanarak ilerleyen yıllarda yüksek maaş alabilirsiniz.

Kimya mezunları hemşire olabilir mi?

Fakat ülkemizde kimya bölümünden mezun olanlar hemşire olamamaktadırlar. Hemşirelik bölümünden mezun olmak gerekir.

Kimya mezunları TUS'a girebilir mi?

Kimya mezunları TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı giremezler. Sadece Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar için geçerlidir.

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