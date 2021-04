MEB ile LGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021 LGS kılavuzu ile taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS KILAVUZU YAYIMLANDI!

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu "www.meb.gov.tr"den yayımladı. Öğrenciler ise kılavuz ile ilgili detayları merak ediyorlar. LGS 2021 kılavuzuna aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.

LGS 2021 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LİSE TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ 2021 BELLİ OLDU MU?

2021 yılında lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin geçen yıldan farklı olmayacağı beklenirken henüz taban puanlar belli olmadı.

LGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

5 Nisan 2021'de başlayan başvurular 14 Nisan 2021'de tamamlanmış olacak. Başvurular merkezî olarak Bakanlık tarafından yapılacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı için sınav merkezleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

LGS 2021 HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde erişime açılmış olacak.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.