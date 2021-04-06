MEB ile LGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021 LGS kılavuzu ile taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

SINAVLI OKULLARDA ÖĞRENCİ KONTENJANI 174 BİN 160

Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

Merkezî Sınavda kılavuzda belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır.

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencininokuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme,bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU YAPMASINA GEREK YOK

LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurtiçinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.