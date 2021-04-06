LGS Ne Zaman? MEB ile LGS 2021 ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, ayın kaçında?

"LGS Ne Zaman?" sorusu ilköğretimi başarıyla bitiren ve eğitim öğretim hayatını puanla alım yapan ortaöğretim kurumlarında sürdürmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun şekilde merak ediliyor. Bu bilgilerle LGS 2021 sınav tarihi bilgisine erişmek isteyenler LGS Ne Zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? gibi sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı ile (Liseler Geçiş sınavı) LGS 2021 sınav tarihi ve detayları şu şekilde;