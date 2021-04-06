Meslek Liselerinde üretilen temizlik ürünleri depremzedelere dağıtıldı

Elazığ'da hizmet veren meslek liseleri öğretmen ve öğrencileri bulundukları mahallede ihtiyaç sahibi ailelerin küçük bakım ve onarım (elektrik arızası, su tesisatı arızası, boya badana vb) işlerini yapıyor ayrıca okullarda ürettikleri temizlik ürünlerini Bakanlığın belirlediği kıstaslara uyan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere teslim ederek faaliyetlerini sürdürüyor.

Ögretmen ve öğrenciler, yaptıkları bu faaliyetlerle sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin güçlenmesini, yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik merhamet, vicdan birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlıyor.

Proje kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencilerince okulun Kimya Üretim Atölyesinde üretilen el dezenfektanı ve temizlik ürünlerinden oluşan 100 koli malzemenin Aşağı Demirtaş Barınma Merkezinde barınmakta olan 65 yaş üstü 100 aileye dağıtıldı.

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, malzemelerin dağıtımına bizzat katıldı.

Gürtürk, burada yaptığı açıklamada, "Hazırlanan 1 koli içerisinde 5 litre sıvı sabun, 5 litre çamaşır suyu, 5 litre bulaşık deterjanı ve 1 litre el dezenfektanı (koli içeriği 16 lt) olmak üzere toplam 1650 litre ürün bulunuyor. Aynı ürünlerden oluşan 50 koli ise Hicret Mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Her iki yerleşim yerine proje kapsamında toplam 2400 litre temizlik ürünü ve el dezenfektanı ihtiyaç sahibi ailelere temizlik ve hijyende kullanmaları için teslim etmiş olacağız. Proje kapsamında 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sonuna kadar çeşitli faaliyetlerle mesleki ve teknik okullarımızın çalışmaları devam edecektir" dedi.