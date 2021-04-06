MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınava katılım gösteren adaylar MSÜ sınav sonuçlarına yönelik sorgulamalarını sürdürüyorlar. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan sınavın sonuç tarihi ise ÖSYM tarafından duyuruldu. 81 ilde 95 sınav merkezinde uygulanan MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ sonuçları 2021 tarihi belli oldu!

4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından pek çok konu gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi de MSÜ sınav sonuçları olmaktadır. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Bu bakımdan; MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. 81 ilde 95 merkezde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanma tarihini ÖSYM duyurdu.

İşte MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detayları…