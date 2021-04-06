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Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:18

ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi için tarih belli oldu!

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınava katılım gösteren adaylar MSÜ sınav sonuçlarına yönelik sorgulamalarını sürdürüyorlar. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan sınavın sonuç tarihi ise ÖSYM tarafından duyuruldu. 81 ilde 95 sınav merkezinde uygulanan ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 tarihi belli oldu!

4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından pek çok konu gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi de olmaktadır. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Bu bakımdan; MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. 81 ilde 95 merkezde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanma tarihini ÖSYM duyurdu.

İşte MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detayları…

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı.

Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak 81 ilde 95 merkezde düzenlenen sınavın sonuçları 29 Nisan'da açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek.

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe ayrıntılara haberlerimizde yer vereceğiz.

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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!
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