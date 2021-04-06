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Giriş Tarihi: 6.4.2021 16:20 Son Güncelleme: 6.4.2021 16:23

Sosyal hizmetler mezunları iş imkanları! Sosyal hizmetler bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Sosyal hizmetler mezunları iş imkanları! Sosyal hizmetler bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Sosyal Hizmetler bölümü, ÖSYM tarafından hem açık öğretim hem örgün öğretim olmak üzere iki ayrı şekilde mezun olma imkanı sağlıyor. Peki, neredeyse her üniversitede bulunan günümüz popüler mesleklerinden bir tanesi olan sosyal hizmetler bölümü mezunları ne iş yapar ve iş olanakları nelerdir? Sosyal hizmetler bölümünden mezun olan kişiler toplumda oluşan aksaklıklar veya sorunlar üzerinden planlamalar yapar ve yardıma muhtaç olan herhangi kişiler için deneyimleri ile yönlendirmeler yapar. Üniversite sınavına girecek adayların en çok merak ettiği bu program hakkında detaylı bilgiler haberimizde…

Sosyal Hizmetler, toplumda yardıma muhtaç olan her bir bireyin zaman içerisindeki değişimi ve gelişimi için toplumsal olarak çözüm üreten, bu sorunların çözülmesi için gerekli kurumlar aracılığı ile çalışmalar yapan meslek dalıdır. Genellikle İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde yer alan Sosyal Hizmetler bölümü, ön lisans ve lisans olmak üzere ikiye ayrılır. Karıştırılmaması gereken en önemli hususlardan birisi de sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunlarının sosyal çalışmacı kadrolarına atanamamasıdır. Lisans mezunları sosyal hizmet uzmanı ya da sosyal çalışmacı ünvanı alırken ön lisans mezunları ise sosyal yardımcı, sosyal tekniker vb. gibi unvanları alırlar. Açık öğretim ya da önlisans mezunlarının lisans mezunları gibi kolay iş bulabilmeleri için bu bölümü DGS ile dört yıla tamamlamaları gerekmektedirler. Ortak dilin ingilizce olduğu sosyal hizmetler bölümünden mezun olan kişiler ikinci bir dil olarak Arapçayı da öğrenirlerse "Geçiçi Koruma Statüsü"nde sığınmacıların bulunması sebebiyle diğer meslektaşlarından bir adım önde daha kolay iş bulabilirler. Peki sosyal hizmetler bölümü mezunları ne iş yapar ve iş olanakları nelerdir?

Sosyal hizmetler bölümü mezunları ne iş yapar?

Sosyal hizmetler bölümünden mezun olanlar çalıştıkları kurumlarda farklı görevler alabilirler. Yaptıkları işler, masa başı çalışan ve aktif çalışan sosyal çalışmacılar olarak ikiye ayrılır:

Masa Başı Çalışan Sosyal Çalışmacılar: Daha çok kamu kuruluşlarında yaptıkları analizler ve araştırmalar sonucunda raporlama ve gerekli birimlere yardım ulaştırılmasını sağlayan kişilerden oluşmaktadır. Genellikle masa başı hizmet verip dosya işleriyle uğraşırlar.

Aktif Çalışan Sosyal Çalışmacılar: Bu kişiler ise genellikle yardıma muhtaç kişilere yardım götürüp, çeşitli konferanslarda görev alıp çevre araştırması yapan kişilerdir. İnsanlarla sıkça iletişim halinde olup aktif rol oynarlar.

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Sosyal Hizmetler Bölümü Dersleri Nelerdir?

  • Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri
  • Sosyal Hizmet Araştırması I
  • Çocuklarla Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme
  • Endüstriyel Sosyal Hizmet
  • Sosyal Sorunlar
  • Ailelerle Sosyal Hizmet
  • Feminist Sosyal Hizmet
  • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
  • Feminist Sosyal Hizmet
  • Felsefeye Giriş
  • Engellilerle Sosyal Hizmet
  • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmette Görüşme ve İlke Teknikleri
  • Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri
  • Kentleşme-Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet
  • Sos. Hiz. Etik İlke Değ. ve Sor. t
  • Sosyal Hizmet Araştırması II
  • Sosyal Hizmetlerde Bilişim Teknolojileri
  • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
  • Sosyal Hizmet Yönetimi
  • Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
  • Çocuklarla Sosyal Hizmet Dersi
  • Sosyal Hizmet Araştırması I
  • Sosyal Hizmet Kuramı II
  • Sosyal Hizmet Araştırması II
  • Sosyal Hizmet Kuramı III
  • Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri
  • Sosyal Hizmet Yönetimi
  • Engellilerle Sosyal Hizmet
  • Nitel ve Nicel Araştırma
  • Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet
  • Araştırma I
  • Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
  • Çocuklarla Sosyal Hizmet
  • Okul Sosyal Hizmeti
  • Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme
  • Gençlerle Sosyal Hizmet
  • Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

  • Sivil toplum örgütleri
  • Adalet Bakanlığı
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Devlet Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
  • Sağlık Bakanlığı
  • Aile Mahkemeleri
  • Çocuk Mahkemeleri
  • Sokak Çocukları Merkezleri
  • Islahevleri
  • Cezaevleri
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu
  • Özel Eğitim Kuruluşları
  • Sosyal Yardım Birimleri
  • Özel Eğitim Kuruluşları
  • Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • 0-12 Yaş Çocuk Yuvaları
  • Kreş ve Gündüz Bakımevleri
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Koruyucu Aile Hizmetleri

Sosyal Hizmetler Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Sosyal hizmetler mezunları yukarıda da belirtmiş olduğumuz kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Neredeyse her üniversitede olup açık öğretim fakültelerinde de sosyal hizmetler eğitimi verilmektedir. İş arayışında olan mezunların çevresinin ve bağlantılarının güçlü olması, iletişim becerilerinin kuvvetli olması daha fazla iş olanağı bulmaları konusunda fazla önem arz ediyor.

Sosyal Hizmetler Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Açık öğretim ya da önlisans mezunlarının lisans mezunları gibi kolay iş bulabilmeleri için bu bölümü DGS ile dört yıla tamamlamaları gerekmektedirler. Ortak dilin ingilizce olduğu sosyal hizmetler bölümünden mezun olan kişiler ikinci bir dil olarak arapçayı da öğrenirlerse "Geçiçi Koruma Statüsü"nde sığınmacıların bulunması sebebiyle diğer meslektaşlarından bir adım önde daha kolay iş imkanı bulabilirler.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Maaşları Ne Kadar?

Mezun olup mesleğe yeni başlayan kişiler memur olarak görev yapıyor ise 3800 civarında maaş almaktadır. Özel sektörde bu rakam değişkenlik gösterebilir; görev yapan mezunlar asgari ücret ve biraz üstünde maaş almaktadır.

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Sosyal Hizmetler Mezunları Öğretmen olabilir mi?

Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin formasyon alabilecek bölümlerin içinde Sosyal hizmet bölümü yoktur. Sosyal Hizmetlerden mezun olan kişiler formasyon alamadıkları için öğretmen olamazlar.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Kreş Açabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, en az ilkokul mezunu olan ve adli sicil kaydı temiz olan herkes kreş açabilir. Dolayısıyla sosyal hizmetler bölümü mezunları da kreş açabilirler.

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Sosyal hizmetler mezunları iş imkanları! Sosyal hizmetler bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?
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