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Giriş Tarihi: 6.4.2021 19:13 Son Güncelleme: 6.4.2021 19:20

YETEV ELT, 10 Nisan'da uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek

YETEV ELT, 10 Nisan'da uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek

'na bağlı YETEV Akademi’nin bu yıl 2.'sini düzenleyeceği YETEV ELT "TIME TO LEARN, UNLEARN AND RELEARN" sloganıyla 10 Nisan 2021 tarihinde alanında uzman isimlerin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle öğretmen ve öğrenciler çevrim içi eğitime geçiş yaptı. Yüz yüze eğitimden ekran önündeki eğitime geçen öğrenci ve öğretmenler daha önce yaşamadığı birçok şey ile karşı karşıya geldi. Bu süreçte en büyük zorluğu şüphesiz öğretmenler yaşadı.

Öğretmenler öğrencilere daha faydalı olabilmek, onları ekrana çekebilmek ve yeni düzene ayak uydurabilmek amacıyla kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini kavradılar. YETEV Akademi'nin değişen bu süreçte öğretmenlere destek olmak, yabancı dil eğitimine katkı sağlamak ve bu alanda çalışan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği YETEV ELT'de birbirinden etkileyici konular uzman eğitimci ve öğretmenler tarafından ele alınacak.

Mesleki açıdan katılımcılara unutulmaz bir gün sunmayı vadeden YETEV ELT'nin kayıtları devam etmektedir.

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YETEV ELT, 10 Nisan'da uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek
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