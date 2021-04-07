Türkçe'deki karşılığı doğumdan ölüme kadar geçen süre olarak kabul edilen hayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hakkında sorgulamalar başladı. Dilimizde en çok kullanılan kelimeler arasında yer alan sözcüğün eş anlamlısı olan kelime de çokça kullanılmaktadır. Eş anlamı demek, yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan kelimeler olarak bilinir. Kısaca anlamdaş olarak kabul edilen hayat eş anlamlısı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük!

HAYAT NEDİR, NE DEMEKTİR?

Hayat kelimesi Arapça kökenlik olup günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yerini alır. Canlı, sağ olma, canlılığı gösteren hareket olarak kabul edilen kelime doğumdan ölüme kadar geçen süreyi de ifade etmektedir.

HAYAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "yaşam" sözcüğüdür. Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcükler olarak bilinen eş anlamlı sözcüklerden en sık kullanılanları arasında hayat-yaşam yer almaktadır. Hem hayat kelimesi hem yaşam kelimesi tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir.