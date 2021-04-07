Hira Mağarası hangi dağda? İlk emrin indiği Hira Mağarası'nın hikayesi

Hac görevini yerine getirmek için kutsal toprakları ziyaret eden hacı adayları son peygamber Hz. Muhammed'e ilk vahyin getirildiği Hira Mağarasına ulaşmak için zirveye tırmanıyor. Oldukça meşakkatli bir yürüyüş gerektiren Hira mağarasına ulaşmak için merdivenlerden çıkılması gerekiyor. Hz. Muhammed'in 40 yaşında iken Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmesi üzerine ilk vahyi emrini burada almıştır. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in ilk defa bulunduğu bir alan olmayan Hira Mağarası, tevhid inancına sahip kişiler tarafından da her yıl tefekkür edilerek, dua ve ibadetlerini gerçekleştirdiği, ruhunun huzur bulduğu bir alan olarak görülüyordu. İşte Hira Mağarası hikayesi…

HİRA MAĞARASI NEREDE?

Hz. Muhammed'in yıllardır devam eden adetlerinden biri, yılın Ramazan ayını Nur Dağı'nın tepesindeki mağarada inzivaya çekilmek ve ibadetlerini burada gerçekleştirmekti. Gürültüden uzak olan bu alan tefekkürle baş başa kalmak için muazzam bir yerdi. Ayrıca Hz. Muhammed rastgele değil Hazret-i İbrahim'in Hanif dininin görevlerini yerine getirmekteydi.

İslam dini açısından ayrı bir öneme sahip olduğundan Hira Mağarası hangi dağda sorusu sık sık araştırılmaktadır. Hira Mağarası Nur Dağı'nın zirvesinde yer almaktadır. Mekke'nin kuzeydoğusunda Kâbe'ye ise ortalama 5km. uzaklıktadır. Zirvenin 20 km. aşağısında bulunan bu mağara üst üste yığılmış kaya blokları arasında sivri tonozlu tünele benzeyen iki kısmı açık bir boşluktan oluşmaktadır.

Mağaraya ulaşımı sağlamak için yüksek basamakları aşmak ve dar bir düzlükten geçmek gerekir. Ayrıca bu alan düşme tehlikesinden dolayı XX. yy'ın ortalarında Kabe'nin göründüğü açık kısım taşlarla kapatılmıştır. Yalnızca hava akımının sağlanması için tehlike oluşturmayacak boyutta bir aralık bırakılmıştır. Mağaranın genişliği 1,30 m, uzunluğu 3 m, yüksekliği 2 m.'dir.

HİRA MAĞARASI HİKAYESİ

Mekke'de yaşayan bazı Hanifler yılın Ramazan ve Receb gibi belirli aylarında bu dağa çıkarak inzivaya çekiliyordu. Hz. Muhammed'in dedesi Abdülmuttalib de bazen Hira dağındaki mağaraya çekilerek kendini ibadete verirdi.

İslami geleneklerine göre 40 yaşına kadar Mekkeli bir tüccar olarak yaşayan Hz. Muhammed de ramazan aylarında dedesinin inzivaya çekildiği Hira'daki mağaraya kapanmaya başladı. Hira'dan her inişinde evine uğramadan evvel Mescid-i Haram'a giderek Kabeyi tavaf etmeye başlamıştı. Peygamber efendimiz 39 yaşında iken birtakım rüyalar görmeye başlamış ve son 6 ayda insanlardan, şehirden ve evlerden tamamen uzaklaşarak mağarada tefekkür ile zamanını geçiriyordu.

Miladi 610 yılı Ramazan aynının 17'sinde 40 yaşında olan Peygamber Efendimiz ilk kez karşılaştığı Cebrail (a.s) Hira Mağarası'nda bulunan Hz. Muhammed'e ilk vahyi getirmişti. Cibril-i Emin ufku tamamen kaplamış ve bir taht üzerinde oturur vaziyette Rasül-ü Ekreme asli suretinden görünerek; "Ya Muhammed! Ben Cebrail'im, sen de Allah'ü Teâlâ'nın peygamberisin" dedikten sonra Alak suresinin ilk beş ayetinden oluşan ilk vahyi indirmiştir. Bu suretle Rasülülah Efendimiz (s.a.v.) peygamberlikle vazifelendirilmiştir. Rasülüllah Efendimizîn Hira 'da geçirmiş olduğu inziva, yaşamının ve peygamberlik görevinin burada başlaması İslam dini bakımından çok özel ve önemli bir değere sahiptir.