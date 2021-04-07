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Giriş Tarihi: 7.4.2021

İnteraktif tahta ile evde sınıf ortamı

İnteraktif tahta ile evde sınıf ortamı
FMV Işık Okulları, öğrencilerin derslerini evden daha verimli takip edebilmek için yeni teknolojik imkanları devreye soktu. FMV Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan, "Öğretmenlerimize gün boyu yetecek şarj kapasitesine ve yüksek ses iletim niteliğine sahip kablosuz kulaklık ve mikrofonlar verdik. Tüm sınıflarımıza yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştirdik. Böylece öğretmenlerimizin sınıftaki hareket olanağını artırdık. Evdeki öğrencilerin kendilerini sınıfta hissetmelerine olanak sağlayacak bir düzen oluşturuldu. Öğretmenler sınıfta dolaşırken öğrencilerini interaktif akıllı tahtadan takip edebiliyor" dedi.
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İnteraktif tahta ile evde sınıf ortamı
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