MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!

4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından pek çok konu gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi de MSÜ sınav sonuçları olmaktadır. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Bu bakımdan; MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum!
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. 81 ilde 95 merkezde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanma tarihini ÖSYM duyurdu.
İşte MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detayları…
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı.
Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak 81 ilde 95 merkezde düzenlenen sınavın sonuçları 29 Nisan'da açıklanacak.
TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI
Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek.
Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe ayrıntılara haberlerimizde yer vereceğiz.