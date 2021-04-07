Öğrenciler Kovid-19 test kiti yaptı

Gaziantepli lise öğrencileri koronavirüsü tespit edebilen test kiti geliştirdi. Gaziantep SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ece Güner, 11'inci sınıf öğrencisi Elif Nida Tahaoğlu ve SANKO Koleji 11'inci sınıf öğrencisi Çiçek Dilara Kaya, proje danışman öğretmenleri Özgül Güner ve Neriman Ersönmez rehberliğinde "Kovid-19 Tespitinde Yeni Nesil Yapay Sinir Ağı Modellemesi ile Geliştirilen Duyu Test Cihazı" yaptı. Test Kovid- 19'un koku ve tat duyuları ile tükürük içindeki amilaz enzimi aktivitesinde meydana getirdiği değişikliklerden yararlanılarak hazırlandı. Test cihazı projesiyle TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda birinci olan öğrenciler 24- 28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye finallerinde Türkiye birinciliği için yarışacak. Çalışmada sağlıklı 100 denek üzerinde koku ve tat ayrım testi, koku ve tat tanıma testi ve tükürük içindeki amilaz aktivitesi testi yapıldığını belirten Özgül Güner, "Öğrencilerimiz, Kovid-19 hastalığının tükürük içindeki amilaz aktivitesini artırmış olabileceğini, koku ve tat duyularını ise azaltabileceğini düşünerek yazılım geliştirdi ve sonuçlar bu doğrultuda yapay sinir ağına aktarıldı. Çalışma sonucunda yeni nesil bir test cihazı tasarlandı" dedi.