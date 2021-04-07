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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu! 2021 ÖSYM ile KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?
Giriş Tarihi: 7.4.2021 14:29 Son Güncelleme: 7.4.2021 14:29

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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: ÖSYM ile 2021 KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman yapılacak?

tarafından açıklanan belli oldu. Her yıl kurum tarafından belirlenen tarihlerde sınavlara giren ve başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini 2021 ÖSYM sınav tarihlerine çevirirken , , ALES, , MSÜ ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapılacağı bilinirken diğer sınavların tarihleri merak konusu olmayı sürdürüyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ve sınav tarihleri ile 2021 KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman sorusunun yanıtı!

ile ilgili son günlerde sorgulamalar epey arttı. Devlet dairesinde çalışmak isteyenler MSÜ ALES, , YKS, gibi çoğu sınavın tarihini merak ederken başvuru tarihlerini de kaçırmak istemiyor. Tam bu noktada KPSS, , ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman sorusuna yanıt aranarak ÖSYM 2021 sınav tarihleri bilgisine ulaşmaya çalışıyorlar. İşte ve sınav tarihleri!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI! KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2021 yılında gerçekleştirilecek olan tüm sınavların başvuru tarihleri ve sınav tarihleri netleşti. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre sınav tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: ÖSYM ile 2021 KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin 2021 yılında gerçekleştireceği sınavlar belli oldu. KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın gerçekleştireceği tarihler açıklandı.

2021-ALES/1

Sınav Tarihi: 02.05.2021

Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021

2021-ALES/2

Sınav Tarihi: 19.09.2021

Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021

2021 ALES/3

Sınav Tarihi: 21.11.2021

Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021

2021-/1

Sınav Tarihi: 28.03.2021

Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021

2021-YÖKDİL/2

Sınav Tarihi: 29.08.2021

Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: ÖSYM ile 2021 KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman yapılacak?

2021 SINAVI

Sınav Tarihi: 11.07.2021

Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021

2021 A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK

Sınav Tarihi: 01.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 07.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 08.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI

Sınav Tarihi: 15.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: ÖSYM ile 2021 KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman yapılacak?

2021 MSÜ SINAVLARI

Sınav Tarihleri: 04.04.2021

Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021

2021 YKS

TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu! 2021 ÖSYM ile KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?
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