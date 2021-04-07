ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu! 2021 ÖSYM ile KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından açıklanan ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Her yıl kurum tarafından belirlenen tarihlerde sınavlara giren ve başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini 2021 ÖSYM sınav tarihlerine çevirirken KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapılacağı bilinirken diğer sınavların tarihleri merak konusu olmayı sürdürüyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ve sınav tarihleri ile 2021 KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman sorusunun yanıtı!

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son günlerde sorgulamalar epey arttı. Devlet dairesinde çalışmak isteyenler MSÜ ALES, KPSS, YKS, YÖKDİL gibi çoğu sınavın tarihini merak ederken başvuru tarihlerini de kaçırmak istemiyor. Tam bu noktada KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman sorusuna yanıt aranarak ÖSYM 2021 sınav tarihleri bilgisine ulaşmaya çalışıyorlar. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınav tarihleri!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI! KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2021 yılında gerçekleştirilecek olan tüm sınavların başvuru tarihleri ve sınav tarihleri netleşti. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre sınav tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;