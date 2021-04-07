Şanlıurfalı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK 2204 Liseler Arası Proje yarışması çerçevesinde gerçekleştirilen Malatya Bölge Yarışmasında Şanlıurfa'yı temsil eden Şanlıurfa Fen Lisesinden, Danışman Öğretmen Yasemin Alıcı, öğrenci Hayrunnisa Asrak (Biyoloji dalında Malatya bölge birincisi), Danışman Öğretmen M.Fatih Kaçar, Öğrenci Erdoğan Yeşilkaya (Kimya dalında Malatya bölge üçüncüsü) ve geçen sene Biyoloji dalında Türkiye üçüncülük derecesi alan Hilal Elçin ile Suruç Fen Lisesinden Danışman Öğretmen Rümeysa Kuzucu, öğrenciler, Osman Gören, Muhammet Emre Bozkaya, Tuba Çınar (Psikoloji dalında Malatya bölge birincisi olarak) derece aldı.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıerı ziyaret eden müdür, öğretmen ve öğrencilere hediyeler takdim edildi. Yapıcıer, "Bu bağlamda yarışmada bizi onurlandıran okullarımızı, okul müdürlerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve derece yapan tüm öğrencilerimizi can-ı gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.