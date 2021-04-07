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Giriş Tarihi: 7.4.2021 18:04 Son Güncelleme: 7.4.2021 18:04

haberi: Milli Eğitim Bakanı 'tan kritik açıklaması: Yüzde 80'i buldu...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması: Yüzde 80'i buldu...

haberleri... Milli Eğitim Bakanı , yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu belirterek "Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk, şunları ifade etti:

'Yerinde karar' uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80'i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen…

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması: Yüzde 80'i buldu...
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