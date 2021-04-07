YKS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı 2021 TYT, AYT, YDT oturum sınav tarihleri!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Güzel bir gelecek için iyi bir üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci, 2021 YKS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı ve üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT, YDT oturum tarihleri belli oldu. Bu noktada, YKS ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak konusu öne çıktı. İşte, YKS ne zaman yapılacak ve ertelendi mi sorusuyla ilgili gelişmeler