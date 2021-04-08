AÖF sınav giriş ekranı: 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi / yerleri nasıl sorgulanır?

AÖF sınav giriş ekranı ve sınav giriş belgesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerin gündemine yerleşti. Yaklaşan tarihle birlikte öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF giriş ekranı üzerinden bahar dönemi ara sınavlarını olacak. Belli sebeplerden ötürü eğitimlerini dışardan tamamlamak zorunda kalan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır, AÖF sınav giriş belgesi / yerleri nasıl sorgulanır sorularına yanıt arıyor. Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle giriş yapılabilecek.
AÖF sınav giriş ekranı Anadolu Üniversitesi bahar dönemi online sınavlarını olacak öğrencilerin gündemine geliyor. Yayınlanan takvime göre AÖF bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan'da başlayacak. 11 Nisan tarihinde sona erecek. AÖF ara sınav giriş bilgisi ile sınava dair tüm detaylar şöyle;
T.C. kimlik numarası ya da esinav.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF online sınav giriş ekranı üzerinden girişlerini gerçekleştiren öğrenciler belirli tarihler aralığında vizelerine giriş sağlayabilecek.
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, "2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır." denildi.
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları yani final sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.