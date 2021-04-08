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Giriş Tarihi: 8.4.2021 16:56 Son Güncelleme: 8.4.2021 16:57

: 2021 Anadolu Üniversitesi / yerleri nasıl sorgulanır?

AÖF sınav giriş ekranı: 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi / yerleri nasıl sorgulanır?

öğrencileri üzerinden ikinci dönem sınavlarını olacak. sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlanırken açıktan üniversite eğitimlerine devam eden öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamasının ardından nasıl alınır, AÖF sınav giriş belgesi / yerleri nasıl sorgulanır sorusuna yanıt aramaya başladı. Açıköğretim Fakültesi sınavlarının hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte AÖF giriş yerleri sorgulamaları sürüyor. İşte AÖF sınav giriş ekranı ile sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar…

AÖF sınav giriş ekranı ve sınav giriş belgesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerin gündemine yerleşti. Yaklaşan tarihle birlikte öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF giriş ekranı üzerinden bahar dönemi ara sınavlarını olacak. Belli sebeplerden ötürü eğitimlerini dışardan tamamlamak zorunda kalan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır, AÖF sınav giriş belgesi / yerleri nasıl sorgulanır sorularına yanıt arıyor. Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle giriş yapılabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İLE ONLİNE BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

AÖF sınav giriş ekranı Anadolu Üniversitesi bahar dönemi online sınavlarını olacak öğrencilerin gündemine geliyor. Yayınlanan takvime göre AÖF bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan'da başlayacak. 11 Nisan tarihinde sona erecek. AÖF ara sınav giriş bilgisi ile sınava dair tüm detaylar şöyle;

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

T.C. kimlik numarası ya da esinav.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF online sınav giriş ekranı üzerinden girişlerini gerçekleştiren öğrenciler belirli tarihler aralığında vizelerine giriş sağlayabilecek.

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AÖF SINAV GİRİŞ BLEGESİ YAYINLANDI

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, "2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır." denildi.

AÖF VİZE VE FİNAL SINAV TARİHLERİ 2021

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları yani final sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

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AÖF sınav giriş ekranı: 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi / yerleri nasıl sorgulanır?
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