Diyarbakır'dan Amerika'ya: 3 başarı hikayesi

Diyarbakır'da özel bir kolejde eğitim gören fen ve teknoloji lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Nehir Toklu Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik, Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik ve Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümüne tam burslu girmeyi hak etti.

Özel koleje burslu giren Nehir, Dicle ve Seyit üç başarılı öğrenci Diyarbakır'da başlayan hikâyelerine, şimdi Dünya siyasetinde ve ekonomisinde rol alan önemli isimleri mezun eden dünyanın en iyi üniversitelerinde devam edecek olması heyecanı ve mutluluğu sardı. Eğitim hayatında Matematik ve uluslararası ilişkiler alanında yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Nehir Toklu, Harvard'a hayallerini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Bilim insanı olmak için ilk adımını Harvard gibi büyük bir üniversiteye burslu kabul edilerek attığını belirten Dicle Ezgi Ekinci, biyoloji ve biyomühendislik alanlarında uzmanlaşıp bu yönde önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

DİCLE VE NEHİR BİR İLKİ BAŞARDILAR

Spor, müzik, uzak doğu sporu gibi alanlarda oldukça başarılı olan Diyarbakır'ın dahi kızları Dicle Ezgi Ekinci ve Nehir Toklu bir ilki de elde ettiler. Dicle ve Ezgi Harvard'ın ilk defa aynı yıl bir okuldan 2 öğrenci kabul etmesini sağladı. Burslu girdikleri kolejde beş yıl boyunca gece-gündüz demeden çalışıp hazırladıkları çalışmalarıyla başvuru yaptıkları Harvard'a tam burslu kabul edilen Dicle ve Nehir, Amerika'daki eğitim alanındaki başarılarıyla Türkiye'nin gururu olacaklarını söylediler.

YAPAY ZEKÂ ALANINDA ÖNEMLİ BİR KAPI AÇILDI

Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümüne tam burslu kabul edilen Seyit Metin Barut ise, yaptığı yapay zekâ çalışmasının Brown Üniversitesi tarafından kabul ettiğini ifade ederek, matematik ve yapay zekâ çalışmaları alanında kendisine önemli bir kapı açıldığına dikkat çekti.