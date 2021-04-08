Ev Eş Anlamlısı Nedir? İşte Evin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Bir ailenin yaşayabileceği şekilde tasarlanan yapı anlamına gelen ev eş anlamlısı ile merak edilir. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimeler ise eş anlamlıdır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bakarak kolaylıkla bulabileceğimiz ev kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Ev eş anlamlısı nedir? Evin eş anlamlısı olan sözcük ne?

EV EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime grupları yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Ev kelime olarak yaşanılan yeri tarif ediyorsa eş anlamları; hane, konut, mekan, ocak ve yuva olarak sıralanmaktadır.

EVİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir

Ev kelimesinin eş anlamlı olan sözcükleri aile, mekan, hane, konut, ocak, soy, nesil kelimeleridir.

ÖRNEK

İllerimizde bulunan yeni projeden ev (konut) aldım.

Evler (konutlar) korunaklı bir bahçenin içinde yer almaktadır.

Evin (hanenin) geçim derdi ülkemizin en büyük sorunuydu.

Faizlerin düşmesiyle birlikte konut (ev) kredisi kullananlarda artış meydana geldi.