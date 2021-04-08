Navigasyon Eş Anlamlısı Nedir? İşte Navigasyonun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

"Navigasyon eş anlamlısı nedir" sorgusu son günlerde binlerce kişi tarafından aratılıyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan ve sosyal hayatımızın bir parçası haline gelen navigasyon kelimesinin eş anlamlısı ve Türkçe karşılığı son derece merak ediliyor. İnternet kullanıcıları "Navigasyonun eş anlamlısı nedir?" sorusuna cevap arıyor.

NAVİGASYONUN EŞ ANLAMLISI OLAN KELİME HANGİSİDİR? NAVİGASYON TÜRKÇE KARŞILIĞI

"Navigasyon", Türkçe'ye Fransızca "navigation" şeklinden geçen ve son yıllarda sıkça kullanılarak dilimize yerleşen bir kelimedir. Latince bir kelime olan navigare kelimesinden türetilmiştir. Bu sözcük ise Latince gemi anlamına gelen "navis" köküne dayanmaktadır. Kelimenin Türkçe karşılığı olarak navigasyon eş anlamlısı sözcük olan "yönleme" gösterilebilir.

NAVİGASYON NE DEMEK?

Denizcilikte sıkça kullanılan navigasyon aygıtlarına karşılık olarak yolbul, yönleme, seyrüsefer gibi terimler de kullanılmaktadır. "Navigasyonun eş anlamlısı nedir?" sorusuna verilebilecek en iyi cevap yönleme olarak karşımıza çıkmaktadır.

İÇİNDE NAVİGASYON GEÇEN CÜMLELER

İlk kâşifler navigasyon için yıldızları kullandılar.

Donanma jetlerinin navigasyonda önemli bir bozumu vardı ve onlar yanlışlıkla kendi askerlerini bombaladılar gibi görünüyor.

Madenlerin yerleri daha sonra su altı navigasyon ve iletişim teknolojisi kullanılarak doğrulandı.

Navigasyon sayesinde adresi bulmakta zorluk çekmedim.