YDS giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ilgili olarak ÖSYM’den son dakika YDS giriş belgesi açıklaması geldi. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda eğitimlerine devam eden öğrenciler YDS giriş belgesi nasıl alınır, YDS/1 sınav giriş yerleri /belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Gelen son duyuruda YDS sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldığı bildirildi. ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden 2021 YDS sınav giriş belgesi alınabilecek. İşte 2021 YDS giriş belgesi alma ve ÖSYM ekranı sorgulama!

ÖSYM tarafından YDS giriş belgesi yayınlandı. Akademik alanda önemli bir kriter olarak kabul edilen Yabancı Dil Sınavı ile ilgili beklenen duyuru geldi. YDS'ye girecek olan vatandaşlar YDS/1 sınav giriş belgesi alma işlemi ve ÖSYM aday işlemleri sayfasını araştırırken YDS giriş belgesi nasıl alınır, YDS sınav giriş yerleri /belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2021 YDS giriş yerleri ve ÖSYM AİS ekranı...

ÖSYM SON DAKİKA DUYURDU! YDS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

ÖSYM tarafından YDS giriş belgeleri duyurusu aşağıda yer alıyor;

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 8 Nisan tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.