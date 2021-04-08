YDS giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından YDS giriş belgesi yayınlandı. Akademik alanda önemli bir kriter olarak kabul edilen Yabancı Dil Sınavı ile ilgili beklenen duyuru geldi. YDS'ye girecek olan vatandaşlar YDS/1 sınav giriş belgesi alma işlemi ve ÖSYM aday işlemleri sayfasını araştırırken YDS giriş belgesi nasıl alınır, YDS sınav giriş yerleri /belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2021 YDS giriş yerleri ve ÖSYM AİS ekranı...
ÖSYM tarafından YDS giriş belgeleri duyurusu aşağıda yer alıyor;
18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 8 Nisan tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2021-YDS/1 sınavı için başvurular 25.02.2021 - 2021-YDS/1 08.03.2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.
18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.