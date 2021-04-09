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Haberler Eğitim Haberleri Bahar dönemi AÖF sınav giriş ekranı ile sınav giriş belgesi sorgulama: 2021 AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.4.2021 06:24 Son Güncelleme: 10.4.2021 06:25

Bahar dönemi ile sınav giriş belgesi sorgulama: 2021 ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır?

Bahar dönemi AÖF sınav giriş ekranı: AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır? AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgula!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ne zaman sorusunun yanıtı hafta sonunun gelmesi ile sorgulanıyor. Sınavlar online (çevrimiçi) şekilde yapılacak olup her ders için 30 soruya 40 dakika süre verilecek. Öte yandan; yarıyıl derslerine göre sınavlar farklı tarihlerde yapılacak. Bu kapsamda; ne zaman başlıyor ve bitiyor? ? AÖF sınav belgesi/sınav yerleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Güz dönemi sınavlarının da online yapıldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için tarihler geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. Bu kapsamda; ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusu adayların gündeminde yer alırken aynı zamanda sorgulamaları da başladı. 2. ve 6.yarıyıl dersleri ile 4. ve 8.yarıyıl dersleri için yapılacak olan sınavların farklı tarihlerde gerçekleşeceği de resmi olarak duyurulmuştu. sorgulama ekranı ve bilgiler!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav tarihleri şu şekilde;

2. ve 6. Yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.

Bahar dönemi AÖF sınav giriş ekranı: AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır? AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgula!

AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

Bahar dönemi AÖF sınav giriş ekranı: AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır? AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgula!

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.

Bahar dönemi AÖF sınav giriş ekranı: AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır? AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgula!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

T.C. kimlik numarası ya da esinav.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak üzerinden girişlerini gerçekleştiren öğrenciler belirli tarihler aralığında vizelerine giriş sağlayabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Bahar dönemi AÖF sınav giriş ekranı: AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır? AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgula!

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, "2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır." denildi.

Bahar dönemi AÖF sınav giriş ekranı: AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır? AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgula!

SINAV NASIL OLACAK?

Sınavda her bir ders için 30 soru sorulacak ve cevaplanması için 40 dakika süre tanınacak. 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sınavda boş bırakılan sorulara geri dönülemeyecek bu nedenle soruların işaretlenerek ilerlenmesi gerekiyor. Oturum herhangi bir nedenle sonlanması durumunda ise son güne kadar sınava kalınan yerden devam edilebilecek.

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Bahar dönemi AÖF sınav giriş ekranı ile sınav giriş belgesi sorgulama: 2021 AÖF sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor, online sınav nasıl yapılır?
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