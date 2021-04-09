DİB-MBSTS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

ÖSYM, yarın gerçekleştirilecek DİB-MBSTS ile ilgili son dakika duyurusu yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Seviye Tespit Sınavı, diğer adıyla DİB-MBSTS öncesi giriş belgeleri, açık olacak nüfus müdürlükleri ve sokağa çıkma yasağı uygulamasında son durum araştırılıyor. Sınava girecek adaylar, sokağa çıkma yasağından muaf olacaklardır. Sınavın uygulanmasına ve kimlik bilgilerinin güncellenmesi gibi işlemlerin yapılması için nüfus müdürlüklerinin durumu ve sınav hakkında detaylar aşağıda yer almaktadır.

021-DİB-MBSTS ve 2020-KPSS DHBT Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) ile 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına (2020-KPSS DHBT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 10 Nisan 2021 Cumartesi günü 11.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 11 Nisan 2021 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.