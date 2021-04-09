Kelimenin Eş Anlamlısı Nedir? İşte Kelimenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Türk Dil Kurumu'na göre; kelimenin anlamı; manalı ses ya da ses gruplarıdır. Kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Hem kendisi hem de eş anlamlısı oldukça kullanılır ve yaygındır. Öte yandan tek başına anlam ifade edebildiği gibi, konuşmalarda ya da cümle içerisinde de kullanılabilmekte olup vurgu niteliği taşımaktadırlar. Arapça kökenli olan kelime eş anlamlısı nedir? Kelimenin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

KELİMENİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; Arapça kökenli olan kelimenin eş anlamlısı söz, sözcük ve lügattır. Bazı durumlarda "lafız" kelimesinin de kullanıldığı görülmüştür. Kelime eş anlamlısı olarak bilinen ve en yaygın kullanımı olan ise "sözcük" ifadesidir. Hem kelime hem sözcük kendi başlarına bir anlam ifade edebildiği gibi cümle içerisinde de anlam kayması ya da cümle bozulmasına neden olmayı engellemektedir.

KELİME NEDİR?

Anlamlı ses ya da sesler birliği olarak tanımlanan, canlı veya cansız varlıkları göstermede, yapılan iş, hareket ya da eylemin nasıl yapıldığını anlatmada kullanılan ses topluluğuna kelime denir.