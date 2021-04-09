LGS Nisan ayı örnek soru kitapçığı erişime açıldı! LGS 2021 örnek soruları

MEB, 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle, sınavlara hazırlanan öğrenciler için her ay örnek soru kitapçığı yayımlıyor. Bugün yayımlanan LGS Nisan ayı örnek soru kitapçığı ile 8. Sınıf öğrencileri sınav hazırlık sürecinde toplamda bin 60 örnek soruya erişmiş oldu. Kitapçığı henüz temin edemeyen öğrenciler LGS Nisan örnek sorular için araştırmaya koyuldu.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞINDA NELER VAR?

Bu eğitim öğretim yılında beşincisi yayımlanan LGS Nisan ayı örnek soru kitapçığında, daha önce de olduğu gibi Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik branşlarından onar adet, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarından ise beşer soru olmak üzere 45 soru bulunuyor.