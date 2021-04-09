Rüzgar Eş Anlamlısı Nedir? İşte Rüzgarın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Farsçadan dilimize girmiş bir kelime olan rüzgar eş anlamlısı ile merak ediliyor. Özellikle ilkokul öğrencilerinin dil bilgisi konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler önemlidir. TDK'nın sözlüğüne göz attığımız zaman yel kelimesinin aynı zamanda rüzgar kelimesi ile eş değer olduğunu görmekteyiz. Rüzgar eş anlamlısı nedir? Rüzgar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ne? İşte rüzgar eş anlamlısı ve eş anlamlı sözcükler ile ilgili detaylar!

RÜZGAR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Rüzgar eş anlamlısı ile hemen hemen her gün merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Rüzgâr, atmosferdeki havanın Dünya yüzeyine yakın, doğal, çoğunlukla yatay hareketleridir. Hava hareketlerinin temel sürücüsü, atmosfer basıncının bölgeler arasında farklı değerlerde bulunmasıdır. Rüzgar kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise yeldir. Her iki kelime de aynı anlam barındırdığından cümle içerisinde rüzgar yerine kullanılabilir.

RÜZGARIN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Rüzgar sözcüğünün 1 adet eş anlamlısı karşılığı bulunuyor. Rüzgar sözcüğünün eş anlamlı kelimesi yel sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilirken iki kelimede aynı anlamı taşır.