Soru Eş Anlamlısı Nedir? İşte Soru Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatta, araştırma yaparken ve birçok alanda sık olarak kullanılan kelimeler arasında "soru" kelimesi yer alıyor. Bu sebeple de, soru eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından kimi zaman merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, soru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, soru kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük ve tanımları yer alıyor.

SORU EŞ ANLAMLISI

Soru sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler istifham ve sual sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

SORU NE DEMEK?