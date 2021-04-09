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Giriş Tarihi: 9.4.2021 12:19

Vatan Eş Anlamlısı Nedir? İşte Vatan Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Vatan Eş Anlamlısı Nedir? İşte Vatan Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günümüzde özellikle askeri ve milli konularda sık olarak kullanılan kelimeler arasında "vatan" kelimesi yer alıyor. Bu sebeple de, vatan eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından kimi zaman merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, vatan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, vatan kelimesi ile aynı anlama gelen 'deki sözcük ve tanımları yer alıyor.

Vatan kelimesi, günlük hayatta çokca kullanılan bir sözcük. Sosyal, askeri alanda ya da günlük hayatta, edebiyatta, tarihte vatan kelimesini yoğu olarak kullanıyoruz. Konuşma dilinin yanında uluslararası alanda da vatan kelimesi sıkça kullanılıyor. Bu nedenle de kimi zaman vatan sözcüğüne eş anlamlı arayarak, "Vatan Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt arıyoruz. İşte, vatanın eş anlamlısı olan sözcük...

VATAN KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Vatan kelimesinin eş anlamlısı "yurt" sözcüğüdür.

VATAN NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Vatan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vatan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre vatan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yurt

VATAN KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir

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Vatan Eş Anlamlısı Nedir? İşte Vatan Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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