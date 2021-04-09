Vatan Eş Anlamlısı Nedir? İşte Vatan Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Vatan kelimesi, günlük hayatta çokca kullanılan bir sözcük. Sosyal, askeri alanda ya da günlük hayatta, edebiyatta, tarihte vatan kelimesini yoğu olarak kullanıyoruz. Konuşma dilinin yanında uluslararası alanda da vatan kelimesi sıkça kullanılıyor. Bu nedenle de kimi zaman vatan sözcüğüne eş anlamlı arayarak, "Vatan Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt arıyoruz. İşte, vatanın eş anlamlısı olan sözcük...

VATAN KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Vatan kelimesinin eş anlamlısı "yurt" sözcüğüdür.

VATAN NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Vatan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vatan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre vatan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yurt

VATAN KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir