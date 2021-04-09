Yavuz Seçkin bu hafta İbo Show'a konuk oluyor! Oyuncu Yavuz Seçkin kimdir?

Yavuz Seçkin, partneri İsmail Baki Tuncer ile birlikte Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Bülent Ersoy, Ahmet Çakar, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ali Birand, Cemil İpekçi, Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım, Hıncal Uluç, Fatih Terim gibi bir çok ünlünün taklitini başarı ile yapmaktadır.

Atv'de oynayan "Avrupa Yakası" dizi filmde "Sertaç" rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Diziyi stand-up gösterileri, şov programları (Co-Medya) ve reklam filmleri takip etti.

Eylül 2008 yılında TV 8 kanalında medyatik ünlülerimizin tiplemelerinin yer aldığı, aralara da kendi halk tiplemelerimizin serpiştirildiği bir medya komedisi "Co-medya" adlı komedi programını yaptı.

Yavuz Seçkin'in ilk eşi olan Havva Tavukçu'dan, Oğuzhan ve Zeynep adında iki çocuğu var.

Yavuz Seçkin, ikinci evliliğini bale öğretmeni ve balerin Dicle Güler ile 12 haziran 2010 tarihinde yaptı.

Filmografi:

Oldu Mu Şimdi?

Yıldızlar da Kayar: Das Borak (2016)

Galip Derviş (2013) - Tarkan Karcı

Oğlum Bak Git (2012) - Orhan

Comedya (2008)

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Anadol

Sevimli Dinozor (2006) - Seslendirme

Avrupa Yakası (2004 - 2009) - Sertaç

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