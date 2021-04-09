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Giriş Tarihi: 9.4.2021 21:16

bu hafta 'a konuk oluyor! Oyuncu Yavuz Seçkin kimdir?

Yavuz Seçkin bu hafta İbo Show'a konuk oluyor! Oyuncu Yavuz Seçkin kimdir?

, 'un bu haftaki konuklarından birisi olacak. Bu nedenle de Yavuz Seçkin kimdir sorusunun yanıtı ve oyunculuk kariyeri araştırılıyor. ve yaptığı taklitler ile 'de sanat ve oyunculuk alanında isminden sık sık bahsettiren Yavuz Seçkin hakkında bilgiler aşağıda yer alıyor. İşte, 1997 yılındaki yetenek yarışmasındaki başarısının ardından Yavuz Seçkin'in kariyeri.

'un yeni bölüm konukları belli oldu. Yeni bölümde Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses olacak. Sevilen sanatçı de, Cumartesi akşamı İbrahim Tatlıses'İn programı İbo Show'a konuk oluyor. Programa kısa bir süre kala, ünlü ismin hayatı ve "Yavuz Seçkin kimdir" sorusu araştırılmaya başlandı. 2 ocak 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Yavuz Seçkin. Şişli Motor Meslek Lisesi'nden 1988 yılında mezun oldu ve kısa bir süre sonra katıldığı yarışma ile adından sıkça söz ettirdi. İşte, Yavuz Seçkin'in hayatı ve sanat kariyeri...

Yavuz Seçkin bu hafta İbo Show'a konuk oluyor! Oyuncu Yavuz Seçkin kimdir?

Gültepe'de bir dükkan işleten, ticaretle uğraşan bir esnaftı. Arkadaşlarının gaza getirmesi ile "İner misin Çıkarmısın" yarışmasına katılmış ve hayatı değişmiş.

Yavuz Seçkin bu hafta İbo Show'a konuk oluyor! Oyuncu Yavuz Seçkin kimdir?

1997 yılında , "İner misin Çıkarmısın" yetenek yarışmasına da katılarak birinci olmuştur. Bu sayede 28 yaşında taklit yeteneğini keşfetmiştir. " On Parmak On Marifet " isimli yarışmaya da katılan Aynı yarışmada İsmail Baki Tuncer ile tanışıp birlikte radyo programı yapmaya başlamıştır.

Yavuz Seçkin bu hafta İbo Show'a konuk oluyor! Oyuncu Yavuz Seçkin kimdir?

2002 yılında "Yavuz'un Minibüsü" adlı programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başladı. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı. Daha sonra Radyo Klas'tan ayrıldı ve Süper FM'de program yapmaya başladı. Televizyon skeçlerinde yer aldı.

Yavuz Seçkin bu hafta İbo Show'a konuk oluyor! Oyuncu Yavuz Seçkin kimdir?

, partneri İsmail Baki Tuncer ile birlikte Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Bülent Ersoy, Ahmet Çakar, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ali Birand, Cemil İpekçi, Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım, Hıncal Uluç, Fatih Terim gibi bir çok ünlünün taklitini başarı ile yapmaktadır.

Atv'de oynayan "" dizi filmde "Sertaç" rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Diziyi stand-up gösterileri, şov programları (Co-Medya) ve reklam filmleri takip etti.

Eylül 2008 yılında TV 8 kanalında medyatik ünlülerimizin tiplemelerinin yer aldığı, aralara da kendi halk tiplemelerimizin serpiştirildiği bir medya komedisi "Co-medya" adlı komedi programını yaptı.

Yavuz Seçkin'in ilk eşi olan Havva Tavukçu'dan, Oğuzhan ve Zeynep adında iki çocuğu var.

Yavuz Seçkin, ikinci evliliğini bale öğretmeni ve balerin Dicle Güler ile 12 haziran 2010 tarihinde yaptı.

Filmografi:
Oldu Mu Şimdi?
Yıldızlar da Kayar: Das Borak (2016)
Galip Derviş (2013) - Tarkan Karcı
Oğlum Bak Git (2012) - Orhan
Comedya (2008)
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Anadol
Sevimli Dinozor (2006) - Seslendirme
Avrupa Yakası (2004 - 2009) - Sertaç
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Yavuz Seçkin bu hafta İbo Show'a konuk oluyor! Oyuncu Yavuz Seçkin kimdir?
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