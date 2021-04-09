ÖSYM ile YDS giriş belgesi yayınlandı! 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:30 Son Güncelleme: 9.4.2021 09:30

ÖSYM ile yayınlandı! 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?

YDS giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?

ile ilgili olarak ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda eğitimlerine devam eden öğrenciler YDS giriş belgesi nasıl alınır, YDS/1 sınav giriş yerleri /belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Gelen son duyuruda adayların erişimine açıldığı bildirildi. ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden alınabilecek. İşte 2021 YDS giriş belgesi alma ve ÖSYM ekranı sorgulama!

ÖSYM tarafından yayınlandı. Akademik alanda önemli bir kriter olarak kabul edilen Yabancı Dil Sınavı ile ilgili beklenen duyuru geldi. YDS'ye girecek olan vatandaşlar YDS/1 sınav giriş belgesi alma işlemi ve ÖSYM aday işlemleri sayfasını araştırırken YDS giriş belgesi nasıl alınır, /belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2021 YDS giriş yerleri ve ÖSYM AİS ekranı...

ÖSYM SON DAKİKA DUYURDU! YDS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

ÖSYM tarafından YDS giriş belgeleri duyurusu aşağıda yer alıyor;

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 8 Nisan tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?

2021 YDS NE ZAMAN?

2021-YDS/1 sınavı için başvurular 25.02.2021 - 2021-YDS/1 08.03.2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

YDS giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?

DİKKAT!

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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ÖSYM ile YDS giriş belgesi yayınlandı! 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır?
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