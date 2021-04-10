Alanya’da bir okul daha karantinaya alındı

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Payallar Günay Demirel Ortaokulu'nda birden fazla Covid-19 vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 19 Nisan 2021 günü saat 17.00'ye kadar adı geçen okulda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesine ve okulun kapatılmasına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına, alınan bu karara uymayanlara Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve ayrıca konusu suç teşkil eden hareketlere ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince işlem uygulanmasına karar verilmiştir.dendi.

Alanya'da toplam 8 okulda Covid-19 vakası tespit edilmişi oldu.