Yüzyıl Eş Anlamlısı Nedir? İşte TDK ile Yüzyılın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı kelimeler Türk dilinde yer alan sözcüklerin tür ve anlam bakımından karşılayan anlamdaşı bir diğer bakımdan yedeği olan kelimelerdir. Eğitim-öğretim kurumlarında, gündelik yaşantıda sıklıkla kullanılan konuşma ve yazma dilinde ,anlatımı çeşitlendirmek, kelime tekrarlarına düşmemek gibi önemli konuların yanı sıra bulmaca çözerken de karşımıza yoğun olarak çıkmaktadır. Bu kelimeler arasında yer alan yüzyılın eş anlamlısı olan sözcük de yoğun olarak merak edilerek Yüzyıl Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden yoğun olarak araştırılmaktadır. Öğrencilerin sınavlarında, kompozisyon derslerinde ve yoğunlukla dil bilgisi konusunun işlendiği Türkçe derslerinde önemle altı çizilen eş anlamlı (anlamdaş) sözcüklerden olan yüzyıl kelimesine ilişkin öğrenilmek istenerek araştırılan "Yüzyıl Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna ilişkin tüm merak edilenler ve daha iyi ve rahat anlaşılabilmesi için verilen örnek detayları şu şekilde;

YÜZYIL EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Asır

olarak yer almaktadır.

YÜZYIL NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte verilerine göre yüzyıl kelimesinin isim türündeki anlamları ve örnekleri şu şekilde;

İlk olarak baktığımızda sözlükte Yüzyıl kelimesinin anlamı, Yüzyıllık zaman süresi ve asır olarak yer alıyor.

Buna örnek olarak, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinde yer alan

"Son yüzyıl içinde bizi bu hâlden kurtarmak isteyen hiçbir davranış şifa getiremedi."

İfadesi verilebilir.

Bir diğer anlamı ise içinde bulunulan-yaşanılan zaman zarfı, süresi olarak yer alıyor.

Son olarak yine isim türündeki anlamı milatın başlangıç noktası olarak kabul edilmesiyle Milat 1-100, 101-200, 201-300… şeklinde sayılan yüzyıllık zaman dönemi anlamına gelmektedir.

Örnek olarak

MÖ 4. Yüzyıl - MS 4. Yüzyıl

verilebilir.