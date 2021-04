Akıl Eş Anlamlısı Nedir? İşte Akıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Akıl kelimesinin eş anlamlısı okullarda, gündelik yaşamda karşımıza çıkmaktadır. En basit örneğiyle bulmacalardan aşina olduğumuz anlamdaş kelimeyi öğrenmek ve bilgisini tazelemek isteyenler Akıl Eş Anlamlısı Nedir? sorusuna Türk Dil Kurumu (TDK) sözlükleri başta olmak üzere pek çok kaynaktan yanıt aranmaya devam ediliyor. Öğrencilerin Türkçe derslerinde, kimi zamanda sınavlarda karşısında çıkan Akıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili araştırılan Akıl Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları burada yer alıyor.

AKIL EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Gündelik hayatın hemen her noktasında karşımıza çıkan eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerin hangi kelimelerle eşleştiği çoğu zaman tam olarak bilinemiyor. Bu kapsamda ele aldığımız akıl kelimesinin eş anlamlısı olarak "us" kelimesi kullanılmaktadır. Akıl ve Us kelimeleri anlamca birbirlerini karşılamakta ve aynı şeyi ifade etmektedirler.

Akıl kelimesinin İngiliz dilindeki karşılığı ise "mind"'dır.

AKIL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR, NE DEMEK?

Akıl kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde yer alan isim türündeki anlamı, düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Olarak geçmektedir.

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde bulunan bir diğer isim türündeki anlamı ise, öğüt, salık verilen yol şeklinde açıklanmaktadır. Bu anlama aşağıda yer alan örnek verilebilmektedir.

Cümle içinde kullanılışı ve anlamı:

"Bu aklı size kim verdi."

TDK güncel sözlükteki bir diğer kelime anlamı ise yine isim türünde düşünce, kanı olarak ifade edilmiştir.

Cümle içinde kullanılışı Ahmet Kutsi Tecer'in bir eserinden alınan örnekle gösterilebilir.

"Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!" - Ahmet Kutsi Tecer

Dördüncü ve son TDK sözlük anlamı ise yine isim türünde ruh bilimi ve bellek olarak açıklanmıştır.

Bu anlamın cümle içerisinde kullanılışı ve anlamı Cahit Sıtkı Tarancı'nın eserinde yer alan şu dizeyle örneklendirilebilir.

"Hâlâ aklımda o tufan yağmuru." - Cahit Sıtkı Tarancı