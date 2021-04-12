'BU SINAV KOLAY OLACAK' DENİYOR DOĞRU MU?

Adı üstünde "sınav" ve sınav bir belirleyici unsurdur. LGS bir sıralama sınavı. Dolayısıyla öncelikle düşünülmesi gereken, 1milyon 200 bin öğrencinin sınava girecek olması. Ancak, kontenjan 174 bin 160 kişiyle sınırlı. Dolayısıyla bir eleme söz konusu olacak. Bu da, sınavın içinde bulunan belirleyici soru çeşitleriyle mümkün olacak.

Sorular çok zorlaşacak, ya da çok kolaylaşacak gibi bir durumdan söz etmek doğru değil. Sorular 8. sınıf müfredatından sorulacak. Müfredat dışı soru kesinlikle sorulmaz. Dolayısıyla nereden soru geleceği de hangi konulardan, kazanımlardan olacağı da bellidir. Bu sene sorular daha kolay ya da zor olacak, gibi bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değil. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme bence söz konusu olmayacak. Sınava girecek öğrencilerimizin de içi rahat olsun. Daha önceki yıllardaki arkadaşlarınız neyle karşılaştılarsa, Onlar da benzer bir durumla karşılaşacaklar.