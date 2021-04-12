6 Haziran'da uygulanacak olan LGS başvuruları 5-14 Nisan tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak gerçekleştiriliyor. 27 Mayıs'tan itibaren fotoğraflı sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak olan LGS için bu yıl en önemli farklardan biri geçen yıla göre sınava girecek öğrenci sayısındaki azalma. Geçtiğimiz yıla göre sınava girecek öğrenci sayısında yaklaşık 800 bin gibi bir farklılık söz konusu. Hal böyle olunca bu yıl öğrencilerin nitelikli okullara yerleşme şansı artmış oldu. Eğitim Uzmanı Derya Kargılı ile 2021 LGS ile ilgili en çok merak edilenleri sabah.com.tr'ye açıkladı…
İşte madde madde 2021 LGS ile ilgili dikkat çeken önemli ayrıntılar
SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ SAYISI VE KONTENJANLAR
LGS' ye bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvurdu. Bence, bu adayların, yaklaşık olarak 1 milyonu sınava girecek. Geçen yıl sınava giren öğrenci sayısı, 1milyon 800 bin idi. 2012 yılında 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle ilkokula 600 bine varan fazladan yeni kaydın yapılması ve bu öğrencilerin de 2020 LGS' de sınava giriyor olması bir yığılmayı göstermişti. Bu yıl öğrencilerin nitelikli okullara yerleşme şansı geçtiğimiz yıla nazaran daha da arttı. Çünkü öğrenci sayısı normale döndü.
2 BİN 60 LİSEYE MERKEZİ SINAV PUANINA GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK
Açıklanan kılavuzun ekinde, merkezi sınavla öğrenci alacak Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik Programları ile özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
ANADOLU LİSELERİ İLK SIRADA
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. En çok öğrenciyi 56 bin 396 kontenjanla Anadolu Liseleri alacak. Akabinde diğer yoğunluk 36 bin 980 kontenjanla Fen Liselerinde olacak. Bu okulların dışında Sosyal Bilimler Liselerine 10 bin 142, Anadolu İmam Hatip Liselerine 36 bin 712, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrılmış.
SORU KARAKTERLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Geçen yıl KOVİD-19 salgınının Mart ayında ülkemizde başlaması ve okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı MEB ve öğrenciler sınav sürecine hazırlık konusunda yeterli çalışmalara sahip değillerdi. KOVİD-19 kapsamında yapılacak olan ilk sınav deneyiminde adaylar, sınav için birinci dönemde işlenen konulardan sorumlu tutulmuştu. Bu yıl 8. sınıfların yüz yüze eğitiminin destekleme yetiştirme kursu kapsamında devam ediyor olması nedeniyle adaylar 8. sınıfın tüm ünite ve konularından sorumlu tutuldu.
ÖĞRENCİLER DİL BİLGİSİNDEN SORUMLU OLMAYACAK
Soru kökünde genel anlamda ciddi bir değişiklik olmasa da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada öğrencilerin dil bilgisinden sorumlu olmayacaklarını açıklamıştı.
LGS SORULARINDA EN ÖNEMLİ NOKTA…
LGS soru köklerinin tamamında okuduğunu anlama, anladığından çıkarım yapma, akıl yürütme, muhakeme, tahmin becerisi gibi temeller yatmakta. LGS'de okuduğunu anlama çok önemli. Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı bir diğer açıklamada ise, uzun paragraf sorularının azaltılacağını belirtmişti. Bakan, ''Biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılık var." demişti.
'BU SINAV KOLAY OLACAK' DENİYOR DOĞRU MU?
Adı üstünde "sınav" ve sınav bir belirleyici unsurdur. LGS bir sıralama sınavı. Dolayısıyla öncelikle düşünülmesi gereken, 1milyon 200 bin öğrencinin sınava girecek olması. Ancak, kontenjan 174 bin 160 kişiyle sınırlı. Dolayısıyla bir eleme söz konusu olacak. Bu da, sınavın içinde bulunan belirleyici soru çeşitleriyle mümkün olacak.
Sorular çok zorlaşacak, ya da çok kolaylaşacak gibi bir durumdan söz etmek doğru değil. Sorular 8. sınıf müfredatından sorulacak. Müfredat dışı soru kesinlikle sorulmaz. Dolayısıyla nereden soru geleceği de hangi konulardan, kazanımlardan olacağı da bellidir. Bu sene sorular daha kolay ya da zor olacak, gibi bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değil. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme bence söz konusu olmayacak. Sınava girecek öğrencilerimizin de içi rahat olsun. Daha önceki yıllardaki arkadaşlarınız neyle karşılaştılarsa, Onlar da benzer bir durumla karşılaşacaklar.
MEB'İN ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI... BU SORULAR IŞIĞINDA ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER
Nisan ayı örnek sorularında, daha önceki yayımlarda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10 adet, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından 5 adet soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Bu ayki sorular, Bakan'ın yaptığı açıklamaların doğrultusunda hazırlanmış. Örnek sorular, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek olan LGS'ye girecek öğrencilere destek amaçlı yayımlanır. Sınava katılacak öğrenciler, bu soruları mutlaka çözmeli. Ayrıca, örnek sorulara benzer soruların yer aldığı deneme sınavlarını da uygulamalarında yarar var.
LGS SINAVININ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
Geçtiğimiz yıl, LGS tarihinde bir değişiklik söz konusu olmadı. Açıkçası, bu yıl da sağlık ve salgın koşullarının gidişatına bağlı olarak çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece ben sınav tarihinin erteleneceğini düşünmüyorum.