Son dakika | Yüz yüze eğitim, tercihler ve kritik sınıflar için kritik uyarılar

ÖNCEKİ YILLARDAN FARKLI OLACAK

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Bu yıl yüz yüze ve çevrimiçi eğitim birlikte yürüdüğü için çocukların bazıları ilk defa okula gidiyor olacak. Bu nedenle bu yıl 1'inci sınıf öğrencileri için her yıldan farklı olarak daha ayrıntılı ve daha uzun bir uyum programı yapılması gerekiyor" dedi. Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'nci sınıfların yapacağı lise tercihlerine de değinen Dağ, önerilerini SABAH için sıraladı: