Uzak Eş Anlamlısı - İşte Uzak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Uzak kelimesi, soyut veya somut farklı ölçüleri belirtmek için günlük konuşma dilinde sık kullanılmaktadır. Kullandığımız kelimelerin birçoğunun, Farsça, Arapça, Fransızca ya da İngilzce'den dilimize geçen eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Kimi zaman öz Türkçe içerisinde de eş anlamlı kelimeler bulunabilmektedir. TDK'ya ve eş anlamlı kelimeler sözlüklerine göre Uzak Eş Anlamlısı Nedir? İŞte, uzak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük...

UZAK KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Uzak kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Irak kelimesidir. Aynı zamanda, cüda ve ayrı kelimeleri de uzak yerine kullanılabilir.

UZAK KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?