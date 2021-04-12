Yaşam Eş Anlamlısı - İşte Yaşamın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yaşam kelimesi eş anlamlısı ile araştırma konusu haline geliyor. Yazılışı farklı olmasına rağmen aynı veya benzer anlamları taşıyan kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez karşımıza çıkmıştır. Bu konuda çeşitli nedenlerle detayları merak eden birçok vatandaş "Yaşamın Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna ilişkin yanıt arıyor. Yaşam kelimesinin eş anlamlısı deyince ilk akla "Hayat" kelimesi geliyor.

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler; klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarıdır. Dil bilgisi dersleri esnasında rastlanılan bu kelimeler hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır. Türkçe kelimelerin eş anlamlıları genellikle yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Yaşam"dır. Yaşam kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlarda birincisi Hayat ikincisi ise Ömür'dür.

YAŞAM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yaşam kelimesinin eş anlamlıları

Hayat Ömür

YAŞAM NE DEMEK?

Yaşam kelimesinin Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre "Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat" olarak tanımlanmaktadır.

YAŞAM KELİMESİNİ İÇEREN İFADELER

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Doktor Eş Anlamlısı Nedir? İşte Doktorun Eş Anlamlısı Olan Sözcük