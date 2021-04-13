Bilgisayar programcılığı nedir, dersleri ve taban puanları nelerdir? Bilgisayar programcılığı ne iş yapar?

Bilgisayar programcılığı nedir sorusunun yanıtını verecek olursak; bir ön lisans bölümü olmasının yanı sıra bilişim sektöründe bilgisayar yardımı ile tasarım, yazılım, donanım ve veri tabanı işlerini düzenlemeye yarayan bir bölümdür. Aynı zamanda bilgisayar uygulamaları ve bilgisayar sistemini kuran bir özelliğe sahiptir. Bilgisayar öğrenimi konusunda olanak sağladığından tercih sebebi olmaya devam etmektedir. Günümüzde artmaya devam eden popülaritesi ile farklı iş alanlarını beraberinde getiren bilgisayar programcılığının ne iş yaptığı merak konusudur. İşte bilgisayar programcılığı dersleri, taban puanları ve bu alan hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI NE İŞ YAPAR?

Bilgisayar programcılığı alanından mezun olanlar özel sektörde birçok iş imkanına sahip olabilirler. Çalıştıkları iş yerlerinde program geliştirme, yazılım, onarma ve oluşturma başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

Bu alan, kurum içi yazılım programları meydana getirmek üzere kod yazmak, testler yaparak program işleyişini onaylamak, program hedefini, analist, süpervizör ve müşteri ile gözden geçirmek gibi sorumluluklara sahiptir.

Aynı zamanda kod kütüphanesi oluşturmak, kullanım talimatları oluşturarak kullanıcılar için referans hazırlamak, iş akışı bilgilerini bilgisayar diline dönüştürmek ve proje gereksinimlerini kodlamak gibi pek çok görev bilgisayar programcılığı alanının yapmış olduğu sorumluklar arasında yer almaktadır.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI

Bilgisayar programcılığı, ön lisans bir bölüm olması ile TYT puan türünden öğrenci alan sayısal özelliğe sahip olan bir alandır. Temel yeterlilik sınavında her ne kadar Matematik ve Fen netlerinin doğruluğu avantaj olarak görülse de yeterli puana ulaşabilmek için Türkçe ve Sosyal testlerini çözmek istenilen puanı almak açısından oldukça önemlidir.

Bilgisayar programcılığı taban puanları 2021 ve Bilgisayar Programcılığı Başarı sıralamaları 2021 listesine, aşağıdaki link üzerinden bakabilir ve detayları ÖSYM tarafından yayımlanan taban puanları listesi aracılığıyla inceleyebilirsiniz.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMLERİ

Bilgisayar programcılığı bölümünde, yazılım ve iletişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılır ve proje ile ilgili kod üretimini öğretilir. Bu bölüm; bilgisayar donanımı ve programlama dillerine hakim olup web tasarımını içeren eğitimler vermektedir. Bilgisayar programcılığı dersleri ise alana yönelik derslerle öğrencinin gelişim göstereceği dala yönelik olarak uygulama becerisinin artmasına imkan sağlamaktadır. Üniversiteden üniversiteye farklılık gösterse de genel hatları ile bilgisayar programcılığı dersleri şu şekilde sıralanabilir;

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Bilgisayar Donanımı

Yazılım Teknolojisine Giriş

Matematik

Mobil Uygulama Geliştirme

Temel İngilizce

Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Ağları

Görsel Programlama

Web Tasarımının Temelleri

Web Projesi Yönetimi

Nesne Tabanlı Yazılım

C Programlama

İşletme Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Nesne Tabanlı Yazılım

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Mikrobilgisayar Sistemleri

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI İŞ İLANLARI

Bilgisayar programcılığı bölümünü ilk olarak başarı sağlayacak potansiyelde olduğunu düşünen kişilerin seçmesi gerekmektedir. Bu bölüm için yüksek analiz yeteneği ve problemlere çözüm üretecek mantıksal zihne sahip olunması oldukça önemlidir. Aynı zamanda bölümle alakalı eğitim alırken bilişim sektörünü yakından takip etmek ve okul haricinde bir yandan da kendinizi geliştirmeniz fayda sağlar.

Bu aşamalardan sonra kariyerinize bir yön vermek adına yeni bir iş deneyimine atılma sırası geldiğinde iş ilanlarına yönelmek kaçınılmaz olacaktır. Bu açıdan Bilgisayar programcılığı iş ilanları adı altında birçok farklı kurum iş imkanı sunmaktadır. Yüksek ihtimalle iş bulma konusunda bazı problemler yaşayacak olsanız da kendinizi geliştirdiğiniz ve güven duyduğunuz takdirde başlangıçta attığınız küçük adımlar ileride daha iyi yerlere gelmenize yardımcı olabilir.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Bilgisayar programcılığı mezunları; başta web tasarım firmaları, teknik servisler, yazılım geliştirme şirketleri olmak üzere okul hastane gibi alanlarda iş bulabilirler. İş açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olmasına rağmen bu bölümden mezun olup devletten iş fırsatı yakalama oranı oldukça düşüktür. Bilgisayar programcılığı mezunlarının çalışabileceği diğer yerler ise şöyle sıralanabilir;