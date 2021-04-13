Hicret ne demek, sözlük anlamı nedir? İlk Hicret tarihi ve detayları hakkında bilgiler

Hicretin fazileti ve değerini Kur'an-ı Kerim pek çok ayet ile karşımıza çıkarmaktadır. Hicret dönemin kötü şartlarından bir kaçış olarak algılanmamalı dini yaşatacak şartların hayat bulmasını sağlamak amacı ile izlenen yeni bir yol olarak bilinmelidir. Bu açıdan Hz. Muhammed'in otoritesi altında fedaratif bir devlet kurularak Müslümanların vatanı, devlet ve ordularının olduğu tüm insanlığa gösterilmiştir.

İLK HİCRET NE ZAMAN OLMUŞTUR?

Her geçen gün artarak devam eden müşriklerin Müslümanlara yapmış oldukları cefalar artık dayanılmaz bir hal almıştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerine müsaade etti.

Müslümanlar ilk defa 615 yılında Recep ayın içerisinde aralarında dördü kadın 15 ya da 16 kişi Habeşistan'a hicret ettiler. Yapılan ilk Habeşistan hicretinin ardından Hz. Muhammed' Necm suresi indirildi. Peygamber Efendimiz bu sureyi müşriklere okudu. Müşriklerde içerisinde putların adı geçen sure üzerine Hz. Muhammed ile birlikte secde etti.

Akabinde Mekkeliler toptan Müslüman oldu diye asılsız söylentiler çıkınca Habeşistan'da bulunan Müslümanlar Mekke'ye geri döndü fakat müşriklerin baskı ve zulümleri karşısında döndüklerine pişmanlık duydular. Yüz kişiye yakın İslam kafilesi 616 yılında ikinci kez Habeşistan'a hicret etmişlerdir

Hicret edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bir kereden fazla yapılmış olup Peygamber Efendimizden önce gelen diğer peygamberlerinde mecbur kaldığı bir göç olayıdır. Hicret İslam tarihi ve Müslüman Âlemi bakımından oldukça değerli bir olaydır. Hicret ile eski zulüm devri sona ermiş ve İslam dini hızla yayılmıştır.

HİCRET NEYE DENİR?

Hicret kelimesi sözlükte "kişinin herhangi bir şeyden bedenen veya kalben ayrılıp uzaklaşması" anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in öncülüğünde Mekkeli Müslümanların Medine'ye göç etmeleri Hicret olayını ifade etmektedir. Hicret Medine'den önce birçok kez yapılmıştır ancak hicret dendiğinde tarihi 622 olarak bilinen Medine'ye yapılan hicret akıllara gelmektedir.

Müşriklerin Müslümanlara yapmış oldukları baskı ve boykotlar, saldırılar hatta zaman zaman Peygamber Efendimiz adına ölüm planlarına kadar varan türlü türlü entrikalar sonucu Mekke'den Medine'ye hicret olayı gerçekleşmiştir. Aynı zamanda Medine'de İslam'ın daha iyi yayılacağı fikri, Medine'deki Müslümanların Hz. Muhammed ve diğer Müslümanları davet etmeleri ile Medine'ye göç yapılmıştır. Devamında İslam hızla yayılmış ve İslam tarihi yeni bir boyut kazanmıştır.