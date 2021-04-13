İlk emrin geldiği Nur Dağı'nın İslam tarihindeki yeri ve önemi: Nur Dağı'nın hikayesi nedir?

Hz. Muhammed (s.a.v)'e ilk vahyi Nur Dağı'nın tepesinde bulunan Hira Mağarasında inmiştir. Bu dağ, kendini çepeçevre saran dağlar arasında bulunmakta ve uzaktan fark edilen özel bir yapıyı andırmaktadır. Hz. Muhammed ile irtibatı bulunan yerler arasında Nur Dağı oldukça önemli kilometre taşlarından birini ifade etmektedir. Dolayısıyla Nur Dağı nerede diye merak eden Müslümanlar için Nur Dağı'nı önemli noktaya getiren durum, Peygamber Efendimizin zaman zaman burada bulunması ve İslam dini açısından yeni bir başlangıcın başlamış olmasıdır.

NUR DAĞI NEREDE?

Nur Dağı Mekke'nin altı kilometre kuzeyinde, Beytullah'a 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Şimdiler de gelişmiş olan Mekke şehrinin içerisinde yer alan Nur Dağı, Mekke'den Mina'ya giden yola oldukça yakın bir yerde bulunmaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v)'in evi ise Nur Dağı'na 1 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Nur Dağı yüksekliği 300 metredir. Muhammed bin Abdullah'a ilk vahyin indirildiği Hira Mağarası bu dağda bulunduğundan buraya ışık anlamına gelen Nur ismi verilmiştir. Bu dağın deniz seviyesinden yüksekliği de 560 metredir.

NUR DAĞI'NIN HİKAYESİ

Nur Dağı Müslümanların nazarında önemli hatıralarla doludur. Yalnızca bu mekanı ziyaret edenler değil, bu imkanı bulamayan tüm Müslümanlar için Nur Dağı denildiğinde; Hz. Peygamber'in Yüce Allah'a ulaşma çabası, vahiy meleği ile ilk kez buluşma ve ilk vahiy ile peygamberlik görevini alma ve bu anda yaşanan duygu ve his gibi birçok durum akla gelmektedir.

Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce özellikle 35 yaşından sonra Mekke'nin ahlaksızlık, şirk ve zulümle dolu havasından uzaklaşmak için devamlı Hira Dağı'ndaki Hira Mağarasına gelerek uzlete çekilirdi. Burada kendisini Allah'a vererek onun varlığını, birliğini, azamet ve kudretini dile getirir, Allah'a ubidiyette bulunurdu. Arap yarımadasında putperestliğin hakim olmasına rağmen sayıları az olmakla beraber tek tanrı inancına sahip hanifler de bulunmaktaydı. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce dedesi Abdulmuttalib gibi tevhid inancına sahipti.

İslami kaynaklara göre Hz. Muhammed 35 yaşından itibaren Recep ayında zamanının çoğunu Hira'da inzivaya çekilerek geçirmeye başladı. Hz. Muhammed 40 yaşına geldiğinde yine bir inzivaya çekildiğinde ilk havyi olan Oku, Nur Dağında yer alan Hira Mağarasında gelmiş bulunmaktadır.

Peygamber Efendimizin bu dağda geçirdiği inziva yaşamının ve peygamberlik görevinin tam da burada başlaması hem Müslüman alemi hem de şahsı adına çok büyük bir öneme sahiptir.