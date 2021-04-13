SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Öğrencilerin hizmetine sunuldu...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitim ve okulların kapanması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk şunları söylemişti:

Çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açmaya çalışıyoruz.

GÜN GÜN HEPİMİZ DUYUYORUZ

Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz.