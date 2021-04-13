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Giriş Tarihi: 13.4.2021 19:28 Son Güncelleme: 13.4.2021 19:29

'dan okullarla ilgili flaş açıklama! Okullar kapandı mı, İlkokul, ortaokul ve lise hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullarla ilgili flaş açıklama! Okullar kapandı mı, İlkokul, ortaokul ve lise hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti?

Vaka sayılarında yaşanan ciddi orandaki artış sonrası bugün Kabine Toplantısı’nın ardından uzaktan eğitim sürecine dair detayları da duyurdu. Bu kapsamda normalleşme adımlarıyla kısmi olarak yüz yüze eğitime geçilirken bu kararlar bir süreliğine askıya alındı. Bu noktada “Okullar kapandı mı, hangi sınıflar uzaktan eğitime geçecek?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Ramazan kısıtlamalarını duyururken “Okullar kapandı mı?” sorusuna ait yanıtı da vermiş oldu.

Vaka artışının önüne geçmek amacıyla alınan yeni tedbir kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile kamuoyuna duyurulurken öte yandan "Okullar kapandı mı, hangi sınıflar uzaktan eğitime geçecek?" soruları da yanıt bulmuş oldu. Bu noktada 8. Ve 12. Sınıflar haricinde okullarda yeniden uzaktan eğitim sürecinin başladığı duyurdu. Hal böyleyken milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi detayları merak ediyor.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER İÇİN OKULLAR KAPANDI MI?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir." ifadelerinde bulundu.

Türkiye genelinde ve İstanbul'da okullar kapanacak mı? Hangi şehirlerde okullar kapandı, yüz yüze eğitim bitti mi? İşte uzaktan eğitime geçen iller!

Okulların kapanma ya da uzaktan eğitim sürecine devam edilmesi hususunda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri haricinde diğer öğrencileri ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde ve İstanbul'da okullar kapanacak mı? Hangi şehirlerde okullar kapandı, yüz yüze eğitim bitti mi? İşte uzaktan eğitime geçen iller!

Detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olduğunda haberimizde olacaktır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullarla ilgili flaş açıklama! Okullar kapandı mı, İlkokul, ortaokul ve lise hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti?
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