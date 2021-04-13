Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullarla ilgili flaş açıklama! Okullar kapandı mı, İlkokul, ortaokul ve lise hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti?

Vaka artışının önüne geçmek amacıyla alınan yeni tedbir kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile kamuoyuna duyurulurken öte yandan "Okullar kapandı mı, hangi sınıflar uzaktan eğitime geçecek?" soruları da yanıt bulmuş oldu. Bu noktada 8. Ve 12. Sınıflar haricinde okullarda yeniden uzaktan eğitim sürecinin başladığı duyurdu. Hal böyleyken milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi detayları merak ediyor.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER İÇİN OKULLAR KAPANDI MI?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir." ifadelerinde bulundu.