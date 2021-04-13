Yegane ne demek? TDK sözlüğüne göre yegane anlamı nedir?

Türkçe oldukça zengin bir dil olmasına rağmen bazı kelimeler adeta unutulmaya yüz tutmuş bir hale gelmiştir. Günümüzde kurduğumuz cümleler arasında yabancı kelimelere sık sık yer verilmekte ve dolayısıyla dilimiz anlam ve önemini giderek kaybeder bir hal almaktadır. Ancak bu konuda hassas olan pek çok vatandaş sık ya da nadiren kullanılan kelimelerin anlamlarını ve kökenini merak etmektedir. Şimdiler de ise "Yegane ne anlama geliyor?" Merak konusudur. Evet, yegane kelimesine hepimiz aşinayız ama bu kelimeyi gerektiğinde kullanmak için anlamı ve kökeni hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. İşte TDK sözlüğüne göre yegane kelimesinin anlamı…

YEGANE NE DEMEK? YEGANE KELİMESİ TDK ANLAMI

Yegana kelimesi zaman zaman kullandığımız sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

TDK'ye göre yegane kelimesinin anlamı "biricik ya da tek" şeklinde belirtilmektedir. Ayrıca başka bir eşi benzeri olmayan, çok özel olarak da bazı cümlelerin içinde yegane kelimesine yer verilmektedir.

YEGANE KELİMESİ KÖKENİ

Yegane kelimesi Farsçadan dilimize geçen bir sözcüktür. Yegane kelimesine örnek verecek olursak;

Evrenin yegane sahibi olan Allah'a şükretmeyi unutmamalıyız.