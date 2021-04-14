Altıgenin iç açıları toplamı kaçtır? Altıgenin iç açıları toplamı kaç derece?

Altı ayrı doğruyla kapatılmış düzlemsel geometrik şekle altıgen denilmektedir. Konveks ve konkav olabilen çokgenlerdir. Altıgenlere her yönden bakıldığında simetrik olduğu görülür. Konveks olan düzgün altıgen en çok kullanılan türüdür. Geometri problemlerinde de en çok altıgen iç açıları yer almaktadır.

ALTIGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇTIR?

İç açıları toplamı 720 derece, bir dış açısının ölçüsü ise 60 derecedir. Dolayısıyla her bir iç açısının ölçüsü 120 derecedir. Kenarı a uzunlukta olan düzgün bir altıgenin alanı, bir kenarı a olan bir eşkenar üçgenin alanının 6 katına eşittir.

Altıgenin iç açıları toplamı kaç derece? Sorusunun yanıtı 720 derecedir. İç açıları toplamı (n-2). 180'dir.

ALTIGEN ÖZELLİKLERİ