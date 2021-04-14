AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi online AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?

Bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi sınavları 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. İki aşama şeklinde düzenlenen sınavların ilki belirtilen tarihlerde tamamlandı. Şimdi ise 17-19 Nisan tarihlerinde 4.ve 8.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler sınava katılım gösterecekler. Sınavların tamamlanmasının ardından ve değerlendirme sürecinin bitmesi ile birlikte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı öngörülüyor. Bu kapsamda; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. Online AÖF sonuçları için tarih belli oldu mu?
Bahar dönemi online AÖF sınavlarının ilk aşaması henüz tamamlandı. 4.ve 8.yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler 17-19 Nisan tarihlerinde sınava katılacaklar. Bu bakımdan; sınavların tamamlanmasının ve değerlendirme sürecinin bitmesi ile birlikte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı öngörülürken AÖF sonuçları için ise henüz tarih belli olmadı.
AÖF ONLİNE SINAVLARI DEVAM EDİYOR
4 ve 8. yarıyıl derslerinden sorumlu olan öğrenciler 17 Nisan - 19 Nisan tarihleri arasında AÖF sınavlarına katılacaklar.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.
10-11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 15 Nisan saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilecek.