Bisikletin gelişiminde rol oynayan mucitler ve bilim insanları kimlerdir? Bisikletin tarihsel gelişimi

Bisikletin tarihçesi konusunda birçok tartışma konusu mevcuttur. Bisikletin icadı ile ilgili günümüzde bilim insanları tarafından araştırmalar sürmektedir. Bisikletin tek bir mucit tarafından icat edilmemiş olduğu konusunda ortak düşünceler vardır. Tarih içerisindeki pek çok farklı çabanın bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

BİSİKLETİN İCADI

İki tekerlekli, binicisi tarafından itme gücü sağlanan ve kanıtları tartışmalı olmayan ilk taşıt, Alman Baron Karl Von Drais de Sauerbrun tarafından icat edilmiştir. Bisiklet ne zaman icat edildi? Sorusunun yanıtı olarak; 1817 diyebiliriz. 1817 yılında Drais bu aracı tam 14 km kullandı. 1818 yılında da Paris'te sergiledi. Daha sonra Von Drais, bu aracı koşu makinesi anlamında olan "Laufmaschine" olarak adlandırdı. Araç tahtadan yapılmış ve sabit bir gidonu vardı. Ayrıca hareketi sağlamak için pedalları yoktu. Aracı kullanan kişi, ayakları ile yerden güç alıyor, bir denge tahtası binicinin kollarını desteklemekteydi. Von Drais aracının patentini aldı, ancak kısa sürede kopyaları Avusturya, Birleşik Krallık, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede türedi.

BİSİKLETİ KİM BULDU?

Von Drais'in koşu makinesinden bir adet satın alan Londralı Denis Johnson, bu aracın İngiltere'de patentini alarak geliştirdi. Daha sonra 300 adet üretip "yaya at arabası" adıyla piyasaya sürdü. Bu araç "hobi atı" adıyla ünlendi. Hatta karikatüristler, bu aracı "züppe atı" olarak tanımlamıştır. Düzgün yollarda rahatça kullanılabilmesi, emniyet endişelerini gündeme getirince hobi atı, altı ay içerisinde gözden düştü. Drais ve Johnson'ın çabaları ne kadar sürse de, iki tekerlekli bisikletin hareket hâlinde iken dengede kalabileceğini ispatlamış oldular. Fakat sonraki 40 yıl boyunca çalışmalar üç ve dört tekerlekli bisikletler üzerinde yoğunlaştı.

BİSİKLETİN GELİŞİMİNDE ROL OYNAYAN MUCİTLER

Bisikletin seri üretimi konusunda ilk büyük atak "Michaux Company" tarafından geldi. Şirket, yılda 140 bisiklet üretmeye başladı. Bisikletin ilgi görmesi, dönemin devletlerinin de dikkatini çekmeye başladı. Daha sonra Fransa Savunma Bakanlığı 1800'lerin ikinci yarısında bisiklet üretimini destek vermiştir. 1871'de imal edilen bisikletler, Almanya ile o zaman yapılan savaşta kullanılmıştır. Bir sonraki gelişme ise, Trufaut'ın içi boş kauçuk lastiğini bulması ile başladı. Bunu İskoçya'da eşit çapta tekerlekleri olan komple kadrolu, bilyalı ve millî bisikletlerin yapılması takip etmiştir. Ve ardından da ortadan katlanan portatif bisikletler piyasaya çıkmıştır.

BİSİKLETİN GELİŞİMİNDE ROL OYNAYAN BİLİM İNSANLARI

Bir atak da İrlanda'dan gelerek 1888 yılında havalı plastik bisikletler piyasaya sürülmüştür. Bu durum bisiklet endüstrisinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Fakat bisiklet üretiminde kullanılan malzemenin fiyatının yüksekliği o dönemlerde dikkat çekmeye başladı. İşçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle de halka inememiştir. Yine bu yılların sonundan fabrikaların artması ve seri üretimin hızlanmasıyla maliyetlerde yaşanan düşüş, bisikletin geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağladı. Özellikle Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'daki bisiklet fabrikaları artmaya başladı. Bisikletin bu ülkelerde artmasına ve bisiklet sporunun gelişmesine zemin hazırladı.

Bisikletin gelişiminde rol oynayan bilim insanları:

Kirkpatrick MacMillan,

Michaux,

Sıvrac Kontu,

Baron Drais,

Velocipide,

Ernest,

Pierre Machaux

ÇİFT KİŞİLİK BİSİKLET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bacaksız akrobat olarak da bilinen Eli Bowen, elleri olmayan Tripp 1891 yıllarında çift kişilik bisikleti icat etmişlerdir. Eli Bowen 1844 yılında Ohio'da doğmuş ve on çocuktan biriydi. Eilenin tek engelli çocuğu olan Eli Bowen, küçük bir çocukken, kollarını yürümek için kullandı ve kalçalarını kollarıyla sallamasına izin veren ahşap blokları elinde tutuyordu. Kollarında yürürken kazandığı güç onun yeteneğini arttırdı. Yetenekli bir akrobat olması dolayısıyla şovunu zenginleştirdi. Tripp'in kolu, Eli'nin bacağı olmadığı için bisiklet süremezlerdi. Fakat bu onlara ilham kaynağı oldu. Çift kişilik bisikleti icat ederek biri pedalı çevirirken biri direksiyonu tutabiliyordu. Bu fikir çift kişilik bisikletin icat edilmesinde önemli rol oynadı.