Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Fiziki unsur nedir? Yeryüzündeki fiziki unsurlara örnekler
Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:08 Son Güncelleme: 14.4.2021 10:08

nedir? Yeryüzündeki fiziki unsurlara örnekler

Fiziki unsur nedir? Yeryüzündeki fiziki unsurlara örnekler

Doğal unsurların içerisinde fiziki ve beşeri olmak üzere iki unsur yer almaktadır. Yazımızda  tanımını ele alacağız. Fiziki unsur nedir? Yeryüzündeki fiziki unsurlara örnekler vererek konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacağız. İşte fiziki unsurlar hakkında detaylar…

Doğada insan elinin değmediği fiziki yapılar vardır. Yani biz insanların herhangi bir etkisinin olmadığı, kendiliğinden ortaya çıkmış yapılar ve yeryüzü şekilleri mevcuttur. Bunlara genel anlamda fiziki unsurlar diyoruz. Bunlar içerisinde dağlar, evler, ovalar, taşıt çeşitleri, akarsular ve ağaçlar ile köprüler gibi örnekler verebiliriz. Yeryüzündeki fiziki unsurlara örnekler bunlarla kısıtlı kalmayıp detaylandırılabilir.

FİZİKİ UNSUR NEDİR?

Çevremizde kendiliğinden var olan ve insan eliyle oluşmamış varlıklar vardır. Bunlara içerisinde dağlar, evler, ovalar, taşıt çeşitleri, akarsular ve ağaçlar ile köprüler gibi örnekler verebiliriz. Bu varlıkların hepsinin birbirinden farklı görevleri vardır. Bunlar fiziki ve beşeri unsur olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fiziki unsur, insan elinin değmediği, yani biz insanların herhangi bir etkisinin olmadığı, kendiliğinden ortaya çıkmış varlıklara, yapılara ve yeryüzü şekillerine denir. Ülkemizden fiziki unsurlara örnek verecek olursak:

  • Erciyes Dağı
  • Ilgaz Dağları
  • Haymana Platosu
  • Taşeli Platosu
  • Çukurova
  • Yeşilırmak
  • Kızılırmak
  • Salda Gölü
  • Abant Gölü
  • Beyşehir Gölü
  • Van Gölü

FİZİKİ UNSURLARA ÖRNEKLER

  • Ova
  • Vadi
  • Körfez
  • Dağ
  • Göl
  • Ada
  • Bitki
  • Plato
  • Deniz
  • Akarsu

FİZİKİ HARİTADA YER ALAN TEMEL UNSURLAR

  • Konu ile ilişkili sade bir başlık
  • Ölçek
  • Coğrafi koordinatlar
  • Yön oku
  • Açıklamalar

FİZİKİ HARİTA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

  • Haritalarda ölçek önemlidir.
  • Yön oku eklenmelidir.
  • Bölge düzlem olarak çizilmelidir.
  • Hangi yönün kuzey olduğu gösterilmelidir.
  • Haritalar kuş bakışı yani yukarıdan bakılarak çizilir.
  • Coğrafi koordinatlar, yani paralel ve meridyenler eklenmelidir.
  • Haritalarda lejant yani haritada bulunan özel işaretlerin açıklamalarının bulunduğu kısımdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fiziki unsur nedir? Yeryüzündeki fiziki unsurlara örnekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA