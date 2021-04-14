Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Öğrencilerin hizmetine sunuldu...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencileri ilgilendiren bir paylaşım geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler için 'Tasarım Beceri Atölyesi' rehberi yayımlandı. Bakan Ziya Selçuk, "Biz, çocuklarımızın sadece sıralarında oturan çiçek olmalarını değil; deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olmalarını istiyoruz" dedi.
ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULDU
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretim süreçlerinde içerik ve uygulamanın geliştirilmesi amacıyla ilkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılmasına yönelik çalışmaları destekleyen 'Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kurulması hedefi gerçekleşiyor. Bugüne kadar ülke genelindeki okullarda 9 bin 133 adet Tasarım Beceri Atölyeleri kurularak, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Ayrıca, oul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler için 'Tasarım Beceri Atölyesi' rehberi yayımlandı.
'BİNLERCE DENEYİMİMİZ OLDU'
Açıklama değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, "Biz, çocuklarımızın sadece sıralarında oturan çiçek olmalarını değil; deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olmalarını istiyoruz. Bunun için eğitim ekosistemleri oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki yaşam becerileri güçlü, sanatın ve tasarımın ince ayarından geçmiş nesiller, dünyanın her türlü meydan okumalarına karşı güçlü ve zarif bir duruş sergileyebilmektedir" dedi.
Sanatın ince ayarından geçmiş, içindeki müfredatı açığa çıkarabilmiş nesiller yetiştirmek için oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyeleri'mizde (TBA) şimdi binlerce deneyimimiz oldu.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 12, 2021
Rehberimizi ve https://t.co/UN1iIkEedB adresimizi ilgi ve beğeninize sunuyoruz. 🎻🎭🎨 pic.twitter.com/JbbDMxfYPN
Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, "Sanatın ince ayarından geçmiş, içindeki müfredatı açığa çıkarabilmiş nesiller yetiştirmek için oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyeleri'mizde (TBA) şimdi binlerce deneyimimiz oldu" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı sınıf uygulamasını, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi. Selçuk paylaşımında bedensel engelli Duru Karakurt'un evinden sınıfına bağlandığı fotoğrafına yer vererek, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü?" dedi.
TÜM TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ
Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu'ndaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitim ve okulların kapanması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk şunları söylemişti:
Çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açmaya çalışıyoruz.
GÜN GÜN HEPİMİZ DUYUYORUZ
Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz.
BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK ÖNEMLİ
Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.
Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü?— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 11, 2021
Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz. pic.twitter.com/C074FbH9py
ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI...
Dünyada öğretmenlerinin tamamını aşılamadan okulu açmayan ülke yok. Türkiye İngiltere gibi Almanya gibi ikinci grupta öğretmenlerini aşılayan ülkeler arasında yer alıyor. Bizim öğretmenlerimize öncelik tanımamızın nedeni aşı tedariki sürecine bağlı olarak bazen yavaş bazen hızlı bu süreç devam ediyor. Diğer meslek gruplarıyla ilgili de Sağlık Bakanlığı planlamalarını yapıyor.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?
2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.
"VELİLERİMİZİN YAPTIKLARI FEDAKARLIKLARIN FARKINDAYIZ"
Öncelikle velilerimize bir mesaj vermek isterim. onların yaptıkları fedakarlıkların farkındayız. Birlikte bu yükü taşıdığımızın farkındayız. Bu zor dönemde acaba velilerimize, öğretmenlerimize nasıl desteğimiz olur? Bunun peşindeyiz. Bundan dolayı da velilerimize özel olarak teşekkür ediyorum. Çok meşakkatli olduğunu biliyorum uzaktan eğitimin.
"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
Biz MEB olarak sadece bugünkü durumu dikkate almakla mükellef değiliz. Bütün dersler aşamalı ve birbirine bağlı. Dokuzun dersleri iyi öğrenilmezse 11 hiç anlaşılamaz hale gelir. Bu dönemi hiç kaçırmadan disiplinli bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Birlikte başaracağız."