Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlerin aşılanması hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmenlerin Covid-19 aşısı olması ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler.