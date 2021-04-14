Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlerin aşılanması hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:09 Son Güncelleme: 14.4.2021 10:20

: Milli Eğitim Bakanı 'tan hakkında açıklama

AA
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlerin aşılanması hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı ile ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir." dedi.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmenlerin Covid-19 aşısı olması ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler.

Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır.

Aşı planlaması doğrultusunda @enabizsistemi ve @MHRS_182'den durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlerin aşılanması hakkında açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA